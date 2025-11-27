Η Europol κατάσχεσε 8 εκατομμύρια πλαστά και επικίνδυνα παιχνίδια

Περισσότερα από 8 εκατομμύρια πλαστά και επικίνδυνα παιχνίδια κατασχέθηκαν από καταστήματα και αγορές σε όλη την ΕΕ σε μια προχριστουγεννιάτικη επιχείρηση, σύμφωνα με την Europol. Η υπηρεσία προειδοποιεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα καταστήματα, καθώς τα πλαστά προϊόντα συχνά ενέχουν κινδύνους για την υγεία

Σε 26 χώρες κατασχέθηκαν πακέτα με πλαστές κούκλες, τουβλάκια, αυτοκινητάκια, σετ ζωγραφικής, λούτρινα παιχνίδια που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς και εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως περιγράφει ο Guardian.

Η επιχείρηση είναι η δεύτερη σε δύο χρόνια και ανεβάζει τον αριθμό των πλαστών παιχνιδιών που κατασχέθηκαν από τις αρχές σε σχεδόν 17 εκατομμύρια, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από την Κίνα. Η Europol, η οποία συντόνισε τις επιδρομές, δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα παιχνίδια που κατασχέθηκαν «παραβίαζαν πλήρως τους αυστηρούς κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα» που προορίζονται για παιδιά.

Συμπεριλαμβάνονται πλαστά παιχνίδια «που μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία, πνιγμό, κοψίματα, εγκαύματα και έκθεση σε χημικές ουσίες» σε υφάσματα που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και «διαρκή χημικά» που μπορεί να είναι καρκινογόνα, ανέφερε η αστυνομική αρχή. «Ορισμένα ενέχουν κίνδυνο πνιγμού και μπορεί να καταποθούν, ενώ άλλα μπορεί να βλάψουν την ακοή ή την όραση των παιδιών», πρόσθεσε.

Εξαιρετικές απομιμήσεις ανίχνευσε η Interpol

Μεταξύ των προϊόντων υπήρχαν παιχνίδια με κάρτες, κούκλες, παιχνίδια για τα χέρια, αξεσουάρ, φιγούρες δράσης, πλαστικά κατασκευαστικά παιχνίδια και πλωτά παιχνίδια. Τα προϊόντα που κατασχέθηκαν κυμαίνονταν από «απομιμήσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθούν από τα γνήσια προϊόντα, έως προφανείς απομιμήσεις γνωστών εμπορικών σημάτων», δήλωσε εκπρόσωπος της Europol.

Η Europol προέτρεψε τους γονείς να είναι προσεκτικοί κατά τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους και να περιορίζονται σε αξιόπιστους λιανοπωλητές, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα καταστήματα. Ενδεικτικά σημάδια μπορεί να είναι η απουσία ετικετών ασφαλείας και οδηγιών ασφαλείας σχετικά με τον κίνδυνο ανάφλεξης των υφασμάτων.

Οι αγοραστές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιχνίδια με χαρακτήρες από δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές που δεν πωλούνται σε αξιόπιστα καταστήματα, καθώς αυτά ήταν δημοφιλείς επιλογές για τους παραχαράκτες, δήλωσε η Europol σε μια μακροσκελή έκθεση σχετικά με την επιχείρηση καταστολής, που ονομάζεται Operation Ludus.

Οι παραχαράκτες χρησιμοποιούν συνήθως μπαταρίες χαμηλής ποιότητας που ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς, παράγουν ρούχα για νήπια με κορδόνια μακρύτερα από τα πρότυπα της ΕΕ, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πτώσης, και κορδέλες στα ρούχα που ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού. Η Europol προειδοποίησε επίσης ότι τα κινεζικά πλαστά προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που ξεκολλούν εύκολα και μπορούν να καταποθούν, όπως μαγνήτες.

Οι δημιουργοί απομιμήσεων κερδίζουν τόσο από ακριβά όσο και από φθηνά προϊόντα

Η Europol δήλωσε: «Η Κίνα παραμένει η κύρια χώρα προέλευσης των πλαστών παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ». Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία χρησιμοποιούνται συχνά ως διαμετακομιστικές οδοί και εμπορικές αποθήκες μισθώνονται για την αποθήκευση των προϊόντων.

Οι επιδρομές υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη μάχη της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποτροπή της εισόδου προϊόντων κατώτερης ποιότητας σε πλατφόρμες όπως η Shein.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε την πίεση προς την κινεζική εταιρεία Shein την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα ενδέχεται να αποτελεί «συστημικό κίνδυνο» για τους καταναλωτές και ζητώντας περισσότερες πληροφορίες από την εταιρεία, μετά την ανακάλυψη παράνομων προϊόντων προς πώληση στην αγορά της.

Η επιχείρηση της Europol σε 26 χώρες πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία ερευνητών από τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία.

Η Europol δήλωσε ότι η επιχείρηση Ludus δείχνει ότι τα εγκληματικά δίκτυα βλέπουν κέρδος στα προϊόντα χαμηλού κόστους και όχι μόνο στην αγορά υψηλής ποιότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πλαστές τσάντες σχεδιαστών, αρώματα και καλλυντικά.

Γυαλιά χωρίς φίλτρα UV, τοξικά παιδικά αδιάβροχα και μη ασφαλή προϊόντα για μωρά

«Τα παιχνίδια αποτελούν συνεχώς στόχο λόγω της ποικιλίας και της δημοτικότητάς τους», δήλωσε η υπηρεσία, με το διαδικτυακό έγκλημα να «ενισχύεται ολοένα και περισσότερο».

Αυτό το καλοκαίρι, ο επίτροπος δικαιοσύνης της ΕΕ εξέφρασε την έκπληξή του για την τοξικότητα και τους κινδύνους ορισμένων προϊόντων που πωλούνται από τις Shein και Temu, εν μέσω της καταστολής των δημοφιλών κινεζικών πλατφορμών λιανικής πώλησης.

Με 12 εκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας να εισέρχονται καθημερινά στην ΕΕ από διαδικτυακούς λιανοπωλητές εκτός της Ένωσης, ο Μίκαελ ΜακΓκράθ έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την πώληση προϊόντων που παραβιάζουν κατάφωρα το νόμο.

Μεταξύ των χειρότερων παραδειγμάτων που συνάντησε ο ΜακΓκράθ ήταν οι πιπίλες για μωρά με χάντρες που φεύγουν εύκολα, οι οποίες ενέχουν κίνδυνο πνιγμού, καθώς δεν έχουν την προβλεπόμενη από τον κανονισμό οπή που επιτρέπει σε ένα μωρό που κατάπιε κατά λάθος μια χάντρα να συνεχίσει να αναπνέει.

Άλλα προϊόντα που αναφέρονται από τους ευρωβουλευτές σε έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα περιλαμβάνουν παιδικά αδιάβροχα με τοξικές χημικές ουσίες και γυαλιά ηλίου χωρίς φίλτρο UV.