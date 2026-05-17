Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Διπλωματία 17 Μαΐου 2026, 21:10

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπάντρ Αμπντελατί.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Αμπντελατί επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στη διπλωματία ως το μέσο για την επίλυση των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με σκοπό την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών:

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Δεν υποχωρεί 17.05.26

Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Οκτώ τραυματίες 17.05.26

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Μεσαιωνικό βιβλίο έκρυβε ένα μυστικό – Το παλαιότερο ποίημα στην αγγλική γλώσσα
Δουβλίνο 17.05.26

Ένα ποίημα του Καίδμωνα, του παλαιότερου Άγγλου ποιητή, εντόπισαν ερευνητές σε ξεχασμένο μεσαιωνικό βιβλίο που βρέθηκε στη Ρώμη. Το ποίημα, γραμμένο μέσα στο λατινικό κείμενο, θεωρείται από τις απαρχές της αγγλικής λογοτεχνίας.

Αλήθειες από πρώην ανώτατο αξιωματούχο CIA: Το Ισραήλ έχει προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο από Χεζμπολάχ
Το ερώτημα 17.05.26

Έχοντας ειδικευτεί στη Μέση Ανατολή, βετεράνος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμά πως οι ΗΠΑ πρέπει να τιθασεύουν το Ισραήλ, καθώς αυτός είναι ο υπαίτιος των δεινών στον Λίβανο, όχι τόσο η Χεζμπολάχ.

Κέιτ Μπλάνσετ: «Στο πλατό υπάρχουν 10 γυναίκες, 75 άνδρες. Είναι βαρετό»
«Ίδια κατάσταση» 17.05.26

Η Κέιτ Μπλάνσετ διετέλεσε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών το 2018, στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo, και ηγήθηκε μιας γυναικείας διαδήλωσης που έλαβε χώρα στο φεστιβάλ.

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Νέες απειλές 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Τι λένε ειδικοί 17.05.26

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Δύο έρευνες 17.05.26

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Κίνδυνος 17.05.26

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

