Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπάντρ Αμπντελατί.
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Αμπντελατί επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στη διπλωματία ως το μέσο για την επίλυση των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με σκοπό την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών:
FM George Gerapetritis had a phone call with his Egyptian counterpart, Badr Abdelatty. They discussed bilateral issues and regional developments in light of the crisis in the broader Middle East, including Gaza and Lebanon. pic.twitter.com/p0i71KIC80
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 17, 2026
