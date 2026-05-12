Ο Δένδιας ζήτησε εξηγήσεις για το ουκρανικό drone – Επιφυλάχθηκε να απαντήσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε την Τρίτη σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας έθεσε το θέμα του θαλάσσιου drone που αλιεύθηκε από τις ελληνικές αρχές στη Λευκάδα ο Νίκος Δένδιας, όπως είχε προαναγγείλει κατά την άφιξη του.

Στους κινδύνους για την ναυσιπλοΐα αναφέρθηκε ο Δένδιας

Ο Δένδιας κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την υπόθεση του ουκρανικού USV σημείωσε το θέμα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας που προκύπτει, όχι μόνο για τα εμπορικά πλοία, αλλά και για τα επιβατηγά και τα κρουαζιερόπλοια που διέρχονται από την περιοχή.

Επιφυλάχθηκε να απαντήσει ο ουκρανός Υπουργός Άμυνας

Στη συνεδρίαση η οποία είχε στην ατζέντα της θέμα Ουκρανίας, συμμετείχε και ο Υπουργός Άμυνας του Κιέβου, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο οποίος κλήθηκε να δώσει απαντήσεις. Ωστόσο ο ουκρανός Υπουργός Άμυνας περιορίστηκε να δηλώσει ότι θα το διερευνήσει και επιφυλάχθηκε να απαντήσει, με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν στο in ότι δύσκολα θα υπάρξει επίσημη παραδοχή από την πλευρά του Κιέβου, με δεδομένη και την μέχρι σήμερα πρακτική του.

Να σημειωθεί ότι τα εν λόγω USV δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν από τα ραντάρ καθώς η τεχνολογία τους είναι τέτοια ώστε να μην ανιχνεύονται.

Τα επόμενα βήματα

Όπως ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Άμυνας στο in, mόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, η οποία εκτιμάται ότι δεν θα αργήσει, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο Λιμενικό Σώμα που έχει και την αστυνομική αρμοδιότητα στη θάλασσα προκειμένου να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι το ουκρανικό USV, που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι τύπου Magura V5 έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στην Αττική και «σκανάρεται» με στόχο να προκύψουν στοιχεία πέραν της προέλευσης του, για την αποστολή του και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στη Λευκάδα.

Βέβαιη η Αθήνα για την προέλευση του drone

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Δένδιας δήλωσε πως στην Αθήνα υπάρχει πλέον «βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό».

Υπογράμμισε πως «η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα τέθηκε και στους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, από το Γιώργο Γεραπετρίτη, τη Δευτέρα, ο οποίος επίσης υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός στις δήλωσεις του.

Μένει να φανεί κατά πόσο η συγκεκριμένη υπόθεση θα επηρεάσει τις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου, από εδώ και στο εξής.

Σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της έρευνας ο Γεραπετρίτης έχει προαναγγείλει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα.