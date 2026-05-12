Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12 Μαΐου 2026, 12:53

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Την βεβαιότητα της Αθήνας, ότι το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, είναι ουκρανικό δήλωσε κατά την προσέλευση του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με τον Δένδια πρόθεση του είναι να ενημερώσει τους ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του εν λόγω ουκρανικού USV, με το θέμα να αναμένεται να τεθεί εν τη παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης και του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας.

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας «θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου και, παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, για στοιχεία που αφορούν ένα drone που ανασύραμε στην Ελλάδα, ένα USV για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ένα ουκρανικό USV».

Και υπογράμμισε «η παρουσία αυτού του USV, του drone, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

Το θέμα έθεσε και ο Γεραπετρίτης στους ευρωπαίους ΥΠΕΞ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα έθεσε την Δευτέρα στο Συμβούλιο, σε σύνθεση Υπουργών Εξωτερικών και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωση του ότι «πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα».

Ο Υπουργός Εξωτερικών μάλιστα έστειλε μήνυμα πως «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος». Και υπογράμμισε πως η ελληνική διπλωματία «θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και ανησυχία για το περιστατικό, δεδομένης και της σοβαρότητας του περιστατικού και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.

Να σημειωθεί ότι η ανάσυρση του ουκρανικού USV στην περιοχή της Λευκάδας δεν αφήνει αδιάφορη την Αθήνα ενώ δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν διαταράσσει το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουκρανία. Δεδομένων και των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει στην περιοχή, η διάχυση του πολέμου.

Τα θέματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων

Ο Δένδιας σημείωσε ότι κατά το συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ θα τεθούν επίσης τα θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «καθώς και τη γενική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα».

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Σύνταξη
Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Σύνταξη
Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Σύνταξη
Μακρόν σε Μητσοτάκη: Yπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης, θα επιβεβαιωθεί στην πράξη
Επίσκεψη στην Αθήνα 25.04.26 Upd: 14:02

Μακρόν σε Μητσοτάκη: Yπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης, θα επιβεβαιωθεί στην πράξη

Ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων». Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, τι ειπώθηκε

Σύνταξη
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά
Διπλωματία 24.04.26 Upd: 22:29

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο γάλλος Προέδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συμμετείχε σε εκδήλωση στην Ρωμαϊκή Αγορά για την επόμενη μέρα της Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο θα επισκεφθεί τη φρεγάτα Κίμων μαζί με τον ελληνα πρωθυπουργό και θα υπογράψουν συμφωνίες.

Σύνταξη
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Σύνταξη
Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Σύνταξη
Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Σύνταξη
Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:31

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Σύνταξη
CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Μυστήριο 12.05.26

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Σύνταξη
Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Σύνταξη
Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
Αίνιγμα 12.05.26

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα

Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Σύνταξη
Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Μπάσκετ 12.05.26

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Σύνταξη
Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

