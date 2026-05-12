Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Την βεβαιότητα της Αθήνας, ότι το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, είναι ουκρανικό δήλωσε κατά την προσέλευση του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με τον Δένδια πρόθεση του είναι να ενημερώσει τους ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του εν λόγω ουκρανικού USV, με το θέμα να αναμένεται να τεθεί εν τη παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης και του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας «θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου και, παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, για στοιχεία που αφορούν ένα drone που ανασύραμε στην Ελλάδα, ένα USV για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ένα ουκρανικό USV».

Και υπογράμμισε «η παρουσία αυτού του USV, του drone, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα έθεσε την Δευτέρα στο Συμβούλιο, σε σύνθεση Υπουργών Εξωτερικών και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωση του ότι «πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα».

Ο Υπουργός Εξωτερικών μάλιστα έστειλε μήνυμα πως «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος». Και υπογράμμισε πως η ελληνική διπλωματία «θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και ανησυχία για το περιστατικό, δεδομένης και της σοβαρότητας του περιστατικού και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.

Να σημειωθεί ότι η ανάσυρση του ουκρανικού USV στην περιοχή της Λευκάδας δεν αφήνει αδιάφορη την Αθήνα ενώ δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν διαταράσσει το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουκρανία. Δεδομένων και των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει στην περιοχή, η διάχυση του πολέμου.

Τα θέματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων

Ο Δένδιας σημείωσε ότι κατά το συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ θα τεθούν επίσης τα θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «καθώς και τη γενική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα».