ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Ανακοίνωση για τις εξελίξεις με την αναχαίτιση πλοίων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla», όπου βρίσκονται και Έλληνες ακτιβιστές, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
«Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο ‘Global Sumud Flotilla’», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Παράλληλα, προστίθεται πως «το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».
Ο στολίσκος αλληλεγγύης που αποτελείται από 54 σκάφη μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα και σύμφωνα με τους διοργανωτές η ισραηλινή «πειρατεία» έλαβε χώρα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου.
Η επικοινωνία έχει χαθεί με 23 από τα σκάφη ενώ ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η επιχείρηση για να «θέσουν υπό τον έλεγχό τους» όλα τα πλοία της αποστολής θα συνεχιστεί ίσως και μέχρι αύριο, Τρίτη, το πρωί. Μέλη της ελληνικής αποστολής κατάφεραν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο στο οποίο ενημερώνουν για την επίθεση που δέχεται ο στόλος και ζητούν από την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση να εξασφαλίσουν ασφαλή διάδρομο στον στόλο αλληλεγγύης.
«Αυτό που συμβαίνει βασίζεται σε ένα μοτίβο βίας που ασκείται από το ισραηλινό καθεστώς», δήλωσε στο Al Jazeera το μέλος της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla, Bader al-Noaimi, προσθέτοντας ότι ο στολίσκος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα αλλά παρέμεινε εντός της κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης, γεγονός που επιβάλλει νομική υποχρέωση στη Λευκωσία να παρέμβει.
Δείτε βίντεο από μήνυμα ακτιβιστών:
