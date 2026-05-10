Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 18:04

Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους

Έπειτα από κράτηση δύο εβδομάδων και διεθνή πίεση, το Ισραήλ απέλασε τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα. Τα μέλη του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα είχαν συλληφθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ανοιχτά της Κρήτης.

Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Το Ισραήλ απέλασε τους Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα, τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε πριν από περίπου 10 ημέρες ανοιχτά της Κρήτης από τον ισραηλινό στρατό. Ο στολίσκος επιχειρούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Ισπανο-Σουηδός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπουκέσεκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα κρατήθηκαν στο Ισραήλ ήταν μεταξύ των δεκάδων ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το ισραηλινό ναυτικό. Και οι δύο είναι μέλη της διευθύνουσας επιτροπής του Global Sumud Flotilla, της οποίας η αποστολή είναι να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να φέρει κάποια ανθρωπιστική βοήθεια στο παλαιστινιακό έδαφος.


Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τους δύο ακτιβιστές σε μια ανάρτηση στο X «επαγγελματίες προβοκάτορες». Υποστήριξε ότι «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα».

Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι οι δύο είχαν συλληφθεί για ανάκριση. Υποστήριζαν ότι ο Αμπουκέσεκ ήταν «ύποπτος για σχέση με τρομοκρατική οργάνωση». Ενώ ο Αβίλα ήταν «ύποπτος για παράνομη δραστηριότητα», χωρίς να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον των δύο, των τελευταίων ακτιβιστών που κρατούνταν στο Ισραήλ.

Η Ισπανία και η Βραζιλία καταδίκασαν «την απαγωγή δύο πολιτών τους σε διεθνή ύδατα από την κυβέρνηση του Ισραήλ» σε κοινή δήλωση. Η κράτηση των δύο ακτιβιστών πυροδότησε διαμαρτυρίες αλληλεγγύης σε αρκετές χώρες και ασκήθηκαν πιέσεις για την απελευθέρωσή τους.

«Θα συνεχίσουμε»

Φτάνοντας στην Αθήνα, ο Αμπουκέσεκ επέμεινε ότι θα συνεχίσει να διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ. Όπως επίσης και την κακομεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους Παλαιστίνιους κρατούμενους», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό X του Global Sumud Flotilla.


Συνολικά, 22 σκάφη και 175 ακτιβιστές αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό. Ακτιβιστές ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στα σκάφη τους, έσπασαν μηχανές και συνέλαβαν μερικούς από τους επιβαίνοντες. Το περιστατικό συνέβη εκατοντάδες μίλια (χιλιόμετρα) από τη Γάζα και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τετάρτη 29 Απριλίου έως την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έπρεπε να λάβουν έγκαιρα μέτρα κατά του στολίσκου πριν φτάσει στα ισραηλινά ύδατα λόγω του μεγάλου αριθμού σκαφών που εμπλέκονταν.

Το Ισραήλ συνέλαβε, κράτησε και αργότερα απέλασε τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του Άβιλα. Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής υποστήριξε ότι οι ισραηλινές αρχές τους κακομεταχειρίστηκαν ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση. Οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Τουρισμός: Ισχυρές αντοχές κόντρα στη γεωπολιτική καταιγίδα – Τα αγκάθια

Τουρισμός: Ισχυρές αντοχές κόντρα στη γεωπολιτική καταιγίδα – Τα αγκάθια

Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.05.26

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Γουίτκοφ-Κούσνερ σύντομα θα ταξιδέψουν στη Μόσχα, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας για συντονιστή των συνομιλιών με το Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή
Πόλεμος στο Ιράν 10.05.26

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή

Μέσω Πακιστάν έφτασε στις ΗΠΑ η απάντηση του Ιράν στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Στα Στενά του Ορμούζ η ένταση ωστόσο έχει κλιμακωθεί καθώς Κουβέιτ και ΗΑΕ καταγγέλλουν ότι ιρανικά drones εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους.

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»
Κόσμος 10.05.26

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στον αρχηγό του στρατού του Ιράν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους»

Βρετανία: Σοβαρό ρήγμα στο κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες
Κόσμος 10.05.26

Σοβαρό ρήγμα στο βρετανικό κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες - Τι λένε οι αναλυτές

Για πολλούς αναλυτές, οι εκλογές αυτές δεν συνιστούν απλώς μία ακόμη ενδιάμεση πολιτική δοκιμασία, αλλά ενδεχομένως την αρχή ενός ευρύτερου ανασχηματισμού του βρετανικού κομματικού συστήματος.

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Εκπαιδευτική έρευνα 10.05.26

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Με C-130 o επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη – Σε εξέλιξη η εκκένωση
Τενερίφη 10.05.26

Με C-130 o επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη του MV Hondius όπου ξέσπασε χανταϊός - Σε εξέλιξη η εκκένωση

Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο και οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας

ΗΠΑ: «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό
Ντένβερ 10.05.26

«Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Ραγδαίες εξελίξεις 10.05.26 Upd: 18:49

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους - Όλες οι εξελίξεις στο in

Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Τι τον συγκινεί; 10.05.26

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Premier League: Έχασε ευκαιρία να κλειδώσει την πεντάδα η Άστον Βίλα – Ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ»
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Premier League: Έχασε ευκαιρία να κλειδώσει την πεντάδα η Άστον Βίλα – Ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ»

Με τρεις ισοπαλίες ξεκίνησε το κυριακάτικο πρόγραμμα της Premier League στα Πάλας – Έβερτον (2-2), Μπέρνλι – Βίλα (2-2) και Φόρεστ – Νιούκαστλ (1-1), σε ματς που οι… εμπλεκόμενοι είχαν ευκαιρίες να «καθαρίσουν» ή έστω να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τους στόχους τους.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»
Φωτογραφίες 10.05.26

Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»

Το ελληνικό στοιχείο στη συναυλία των Metallica δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στις Τρύπες: ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα υπέρ της πλατείας Εξαρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.05.26

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Γουίτκοφ-Κούσνερ σύντομα θα ταξιδέψουν στη Μόσχα, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας για συντονιστή των συνομιλιών με το Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Λέσβος: Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων – H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
Ελλάδα 10.05.26

Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων - H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας πολίτης στη Λέσβο που έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής και φυσικά πήρε το χρυσό
Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής και φυσικά πήρε το χρυσό

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας έμπνευση και κίνητρο για τους νέους αθλητές.

Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Άρης – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Άρης – ΟΦΗ

LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Λεβαδειακός για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή
Πόλεμος στο Ιράν 10.05.26

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή

Μέσω Πακιστάν έφτασε στις ΗΠΑ η απάντηση του Ιράν στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Στα Στενά του Ορμούζ η ένταση ωστόσο έχει κλιμακωθεί καθώς Κουβέιτ και ΗΑΕ καταγγέλλουν ότι ιρανικά drones εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους.

Άρης – ΟΦΗ: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Άρης – ΟΦΗ: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι

Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες του Άρη και του ΟΦΗ αντίστοιχα, για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»
Τέχνη ως αντίσταση; 10.05.26

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»

Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Επικαιρότητα 10.05.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Εκρηκτικό δίπολο 10.05.26

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ

Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον
Premier League 10.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον για την 36η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα
Premier League 10.05.26

LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα

LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Άστον Βίλα για την 36η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ
Premier League 10.05.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ για την 36η αγωνιστική της Premier League.

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»
Κόσμος 10.05.26

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στον αρχηγό του στρατού του Ιράν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους»

Βρετανία: Σοβαρό ρήγμα στο κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες
Κόσμος 10.05.26

Σοβαρό ρήγμα στο βρετανικό κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες - Τι λένε οι αναλυτές

Για πολλούς αναλυτές, οι εκλογές αυτές δεν συνιστούν απλώς μία ακόμη ενδιάμεση πολιτική δοκιμασία, αλλά ενδεχομένως την αρχή ενός ευρύτερου ανασχηματισμού του βρετανικού κομματικού συστήματος.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Έλεγχοι με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA
Οικονομικές Ειδήσεις 10.05.26

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Έλεγχοι με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA

Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

