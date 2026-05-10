Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους

Το Ισραήλ απέλασε τους Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα, τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε πριν από περίπου 10 ημέρες ανοιχτά της Κρήτης από τον ισραηλινό στρατό. Ο στολίσκος επιχειρούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Ισπανο-Σουηδός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπουκέσεκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα κρατήθηκαν στο Ισραήλ ήταν μεταξύ των δεκάδων ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το ισραηλινό ναυτικό. Και οι δύο είναι μέλη της διευθύνουσας επιτροπής του Global Sumud Flotilla, της οποίας η αποστολή είναι να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να φέρει κάποια ανθρωπιστική βοήθεια στο παλαιστινιακό έδαφος.

A VICTORY FOR SOLIDARITY We welcome the news that Saif Abukeshek and Thiago Ávila are being released from illegal detention by the israeli regime in occupied Palestine. Once again, people around the world have risen against this blatant injustice, generating public, political,… pic.twitter.com/Lnc5fgKmSx — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 10, 2026



Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τους δύο ακτιβιστές σε μια ανάρτηση στο X «επαγγελματίες προβοκάτορες». Υποστήριξε ότι «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα».

Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι οι δύο είχαν συλληφθεί για ανάκριση. Υποστήριζαν ότι ο Αμπουκέσεκ ήταν «ύποπτος για σχέση με τρομοκρατική οργάνωση». Ενώ ο Αβίλα ήταν «ύποπτος για παράνομη δραστηριότητα», χωρίς να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον των δύο, των τελευταίων ακτιβιστών που κρατούνταν στο Ισραήλ.

Η Ισπανία και η Βραζιλία καταδίκασαν «την απαγωγή δύο πολιτών τους σε διεθνή ύδατα από την κυβέρνηση του Ισραήλ» σε κοινή δήλωση. Η κράτηση των δύο ακτιβιστών πυροδότησε διαμαρτυρίες αλληλεγγύης σε αρκετές χώρες και ασκήθηκαν πιέσεις για την απελευθέρωσή τους.

«Θα συνεχίσουμε»

Φτάνοντας στην Αθήνα, ο Αμπουκέσεκ επέμεινε ότι θα συνεχίσει να διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ. Όπως επίσης και την κακομεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους Παλαιστίνιους κρατούμενους», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό X του Global Sumud Flotilla.

Saif has been released from israeli captivity and after 6 brutal days, his message is clear – we must continue to mobilize! Still, thousands of Palestinian prisoners are being held hostage in israeli dungeons, subjected to inhumane conditions. We are one small step closer to a… pic.twitter.com/BN1OkxXaI4 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 10, 2026



Συνολικά, 22 σκάφη και 175 ακτιβιστές αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό. Ακτιβιστές ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στα σκάφη τους, έσπασαν μηχανές και συνέλαβαν μερικούς από τους επιβαίνοντες. Το περιστατικό συνέβη εκατοντάδες μίλια (χιλιόμετρα) από τη Γάζα και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τετάρτη 29 Απριλίου έως την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έπρεπε να λάβουν έγκαιρα μέτρα κατά του στολίσκου πριν φτάσει στα ισραηλινά ύδατα λόγω του μεγάλου αριθμού σκαφών που εμπλέκονταν.

Το Ισραήλ συνέλαβε, κράτησε και αργότερα απέλασε τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του Άβιλα. Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής υποστήριξε ότι οι ισραηλινές αρχές τους κακομεταχειρίστηκαν ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση. Οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν τις κατηγορίες.