March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.
Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την πρωτοβουλία March to Gaza Greece, οφείλει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα δικαιοσύνης. Την εγκαλεί, όπως επισημαίνει, γιατί συνεργάστηκε με το Ισραήλ μετά την παράνομη, κατά το διεθνές δίκαιο, αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla, και την απαγωγή πολιτών τρίτων χωρών.
Οι συλληφθέντες από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό ανοιχτά του Αθερινόλακκου, Λασιθίου. Από το πλοίο τους παραλάμβαναν σκάφη του ελληνικού λιμενικού σώματος που τους μετέφεραν στο λιμάνι όπου τους περίμεναν λεωφορεία.
Στη συνέχεια θα φύγουν για τις πατρίδες τους από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας March to Gaza Greece
Στην ανακοίνωσή της η πρωτοβουλία March to Gaza Greece, επισημαίνει τα εξής:
«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα δικαιοσύνης.
Μετά την παράνομη, πειρατική επιχείρηση αρπαγής εκατοντάδων μελών του Global Sumud Flotila από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ μέσα σε χώρο ελληνικής έρευνας και διάσωσης δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε με το κράτος γενοκτόνο για να αποβιβάσει τους απαχθέντες σε λιμάνι της Κρήτης.
Το Ισραήλ παραδέχεται επίσημα ότι 2 από τους συλληφθέντες, ο Τιάγκο Άβιλα και ο Σαΐφ Αμπουκεσέκ, μεταφέρονται παράνομα και παρά την θέλησή τους στο Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει πλάτες σε διεθνή επιχείρηση απαγωγής πολιτών τρίτων χωρών και συναινεί σε κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αδίστακτη και κατοχυρώνει την χώρα ως τον πιο προνομιακό σύμμαχο του κράτους γενοκτόνου. Σε μια περίοδο πλήρους απονομιμοποίησης του Ισραήλ, η Ελλάδα μπαίνει στο κάδρο της ντροπής και μετατρέπεται σε χώρα παρία της διεθνούς κοινότητας.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την Γάζα, την Παλαιστίνη, την ελευθερία και την δικαιοσύνη. Να τερματιστεί τώρα η παράνομη πολιορκία της Γάζας, λευτεριά στους συντρόφους μας».
- March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις