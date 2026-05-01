March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 01 Μαΐου 2026, 16:27

March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την πρωτοβουλία March to Gaza Greece, οφείλει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα δικαιοσύνης. Την εγκαλεί, όπως επισημαίνει, γιατί συνεργάστηκε με το Ισραήλ μετά την παράνομη, κατά το διεθνές δίκαιο, αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla, και την απαγωγή πολιτών τρίτων χωρών.

Οι συλληφθέντες από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό ανοιχτά του Αθερινόλακκου, Λασιθίου. Από το πλοίο τους παραλάμβαναν σκάφη του ελληνικού λιμενικού σώματος που τους μετέφεραν στο λιμάνι όπου τους περίμεναν λεωφορεία.

Στη συνέχεια θα φύγουν για τις πατρίδες τους από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας March to Gaza Greece

Στην ανακοίνωσή της η πρωτοβουλία March to Gaza Greece, επισημαίνει τα εξής:

«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα δικαιοσύνης.

Μετά την παράνομη, πειρατική επιχείρηση αρπαγής εκατοντάδων μελών του Global Sumud Flotila από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ μέσα σε χώρο ελληνικής έρευνας και διάσωσης δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε με το κράτος γενοκτόνο για να αποβιβάσει τους απαχθέντες σε λιμάνι της Κρήτης.

Το Ισραήλ παραδέχεται επίσημα ότι 2 από τους συλληφθέντες, ο Τιάγκο Άβιλα και ο Σαΐφ Αμπουκεσέκ, μεταφέρονται παράνομα και παρά την θέλησή τους στο Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει πλάτες σε διεθνή επιχείρηση απαγωγής πολιτών τρίτων χωρών και συναινεί σε κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αδίστακτη και κατοχυρώνει την χώρα ως τον πιο προνομιακό σύμμαχο του κράτους γενοκτόνου. Σε μια περίοδο πλήρους απονομιμοποίησης του Ισραήλ, η Ελλάδα μπαίνει στο κάδρο της ντροπής και μετατρέπεται σε χώρα παρία της διεθνούς κοινότητας.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την Γάζα, την Παλαιστίνη, την ελευθερία και την δικαιοσύνη. Να τερματιστεί τώρα η παράνομη πολιορκία της Γάζας, λευτεριά στους συντρόφους μας».

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Το ωστικό κύμα εκτόξευσε μέτρα μακριά τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά

O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

«Αν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια στον Λευκό Οίκο της Μελάνια Τραμπ έμοιαζαν με δυστοπικό εφιάλτη, τι έχετε να πείτε για τις φωτογραφίες της με τα κατασκοπικά γυαλιά ηλίου;» σχολιάζει η Kathleen Walsh στο The Cut.

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

