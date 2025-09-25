March to Gaza Greece: Διαμαρτυρία στο ΥΠΕΞ για την επίθεση στον στολίσκο Global Sumud Flotilla

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών και δημόσια συνέντευξη Τύπου καλεί το March to Gaza Greece σήμερα, Πέμπτη (25/9), στις 14:00, λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχτηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) από drones ανοιχτά της Κρήτης.

«Ο Global Sumud Flotilla, στον οποίο συμμετέχει το March to Gaza Greece με 6 πλοία και πληρώματα, δέχθηκε επιθέσεις από drones εντός της Ελληνικής Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Οι επιθέσεις (με εκρηκτικούς μηχανισμούς, χημικά και παρεμβολές στις επικοινωνίες) απείλησαν την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων, χωρίς καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση.

Ενώ χώρες λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των πολιτών τους, όπως η αποστολή φρεγάτας από την Ιταλική κυβέρνηση και η αντίστοιχη ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης, η ελληνική κυβέρνηση σιωπά. Αθετεί τις υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο, και αφήνει χώρο στις επιθέσεις από “πειρατικά” drones, για τα οποία όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι υλοποιούν ισραηλινό σχέδιο παρεμπόδισης της νόμιμης, ειρηνικής, ανθρωπιστικής αποστολής του Στόλου», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

«Όλα τα μάτια στη Γάζα»

Το March to Gaza Greece απαιτεί:

Να εγγυηθεί η κυβέρνηση την ασφάλεια του Στόλου.

Να καταδικαστούν οι επιθέσεις από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα

Να στηριχθεί το νόμιμο αίτημα, εναρμονισμένο με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, θα πραγματοποιηθεί ζωντανή σύνδεση με την ελληνική αποστολή.

«Όλα τα μάτια στη Γάζα – Ο Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης δεν είναι μόνος», τονίζει το March to Gaza Greece.