Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ

Το ξημέρωμα της Τετάρτης στις 2πμ ο διεθνής στόλος Global Sumud Flotilla που ταξιδεύει προς την Γάζα με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης δέχτηκε επίθεση από το ισραηλινό κράτος. Εννέα drones, κρότου – λάμψης, χημικά και παρεμβολές επιτέθηκαν στο πλήρωμα, ενώ το ο στόλος έπλεε σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες της ελληνικής αποστολής είναι και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, η οποία μοιράστηκε την πληροφορία μέσω του λογαριασμού της στο instagram. H κα Πέρκα βρίσκεται στο πλοίο Oxygono. Καταγγέλλει την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια που καταλύει κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου. Τονίζει δε ότι η αποστολή είναι ένα παγκόσμιο ειρηνικό κίνημα. Ζητά από το ελληνικό λιμενικό να εγγυηθεί την προστασία του στόλου και την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση.

Αιχμηρή είναι και η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, όπου αναφέρει το κράτος του Ισραήλ ως δολοφονικό και καταλογίζει ευθύνη για την ασφάλεια του πληρώματος στην ελληνική κυβέρνηση.

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση – Όχι στη συνενοχή στις επιθέσεις του Ισραήλ*

Στις δύο τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla δέχθηκε εννέα επιθέσεις με drones, κρότου-λάμψης, χημικά και παρεμβολές από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, ενώ έπλεε εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR).

Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των πληρωμάτων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η σιωπή της δεν είναι απλή αδράνεια. Είναι παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων και πράξη συνενοχής. Όταν το Ισραήλ δρα ανενόχλητο μέσα στην ελληνική SAR, δεν προσβάλλει μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την ίδια την κυριαρχία και αξιοπιστία της χώρας μας.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις παράνομες επιθέσεις σε διεθνή αποστολή ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό Σώμα να αναλάβουν τις συνταγματικές και διεθνείς τους υποχρεώσεις για την προστασία κάθε πλοίου και κάθε ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης τους.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία.