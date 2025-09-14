Το ελληνικό πλοίο που συμμετέχει στον στόλο αλληλεγγύης του Global Sumud Flotilla ονομάστηκε «Οξυγόνο» από τα μέλη του March to Gaza Greece, σε μια συμβολική αναφορά σε παγκόσμια κινήματα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, στην Πύλο και τα Τέμπη.

Η αναχώρηση του «Οξυγόνου» έχει προγραμματιστεί για τις επτά το απόγευμα της Κυριακής από το λιμάνι της Σύρου, με προορισμό τη Γάζα. Στόχος της ελληνικής αποστολής είναι να αμφισβητήσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να δημιουργήσει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο αλληλεγγύης που θα συνδέει τη Γάζα με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο διεθνής στόλος περιλαμβάνει πάνω από 40 πλοία και πλήρωμα από 44 χώρες.

Αλλυλεγγύη και «Οξυγόνο» από την Σύρο και την Ελλάδα

«Νιώθουμε πόνο για τη Γάζα και ασφυξία βλέποντας τα δεινά των ανθρώπων εκεί», δήλωσε ο Αγησίλαος Κουλούρης, μέλος του March to Gaza Greece. «Το όνομα “Οξυγόνο” συμβολίζει τη ζωή. Παρακολουθώντας τις εικόνες από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, βλέπουμε παιδιά και οικογένειες να υποφέρουν. Και επειδή νοιαζόμαστε, νιώθουμε ασφυξία».

Στο λιμάνι της Σύρου διεξάγονται εκδηλώσεις αποχαιρετισμού, με πολίτες να δείχνουν τη στήριξή τους και να στέλνουν το μήνυμα ότι «όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γάζα».

Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο να απαιτήσει ασφαλές πέρασμα για τα πλοία και να γίνει η ασπίδα προστασίας τους, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια της αποστολής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργή στήριξη των πολιτών.