06.09.2025 | 09:01
Νεκρός ανασύρθηκε 59χρονος από θαλάσσια περιοχή της Κατερίνης
Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη
Ελλάδα 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη

Δρώμενα υποστήριξης την Κυριακή στην πρωτεύουσα του νησιού, απόπλους στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και ένωση με τον υπόλοιπο στόλο με προορισμό τη Γάζα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Απόπλου από τη Σύρο την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με σκοπό να συναντήσει σε διεθνή ύδατα τον υπόλοιπο στόλο του Global Sumud Flotilla έχει αποφασίσει η ελληνική αποστολή, ενώ εν είδει προετοιμασίας και υποστήριξης στο εγχείρημα, θα διοργανωθεί μία εκδήλωση παρουσίασής του, μαζί με συναυλίες και καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά την ερχόμενη Κυριακή στην Ερμούπολη.

«Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κίνημα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα», δηλώνει σε ανακοίνωση που δημοσίευσε προ ημερών η ελληνική αποστολή, αναφερόμενη στις κινητοποιήσεις που εμπόδισαν την πρόσδεση του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι του νησιού τον περασμένο Ιούλιο. Το γεγονός έδωσε τον τόνο σε αντίστοιχες απόπειρες στη Ρόδο, την Κρήτη και αλλού, ενώ ενέπνευσε και τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη που διοργανώθηκαν στο σύνολο σχεδόν των τουριστικών προορισμών της Ελλάδας στις 10 Αυγούστου.

Νέες κινητοποιήσεις

Το Global Sumud Flotilla γεννήθηκε από τη σύμπραξη τριών διαφορετικών οργανώσεων αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: του Freedom Flotilla Coalition (FFC) που από το 2008 έχει επιχειρήσει πολλάκις να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας, πιο πρόσφατα με τα πλοία Μαντλίν και Χάνταλα που εμποδίστηκαν και το πλήρωμά τους συνελλήφθη από τον ισραηλινό στρατό· του καραβανιού Sumud που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Μαΐου από την Αλγερία με σκοπό να διαπεράσει τις χώρες του Μαγκρέμπ και να παραδώσει οδικώς ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά εμποδίστηκε από τις αρχές της Λιβύης· και του Global March to Gaza (πλέον Global Movement to Gaza), το οποίο θέλησε να διασχίσει σε μία μεγάλη πορεία την έρημο του Βορείου Σινά, προκειμένου να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια από τα νότια της Γάζας, αλλά συνάντησε την καταστολή των αιγυπτιακών αρχών.

Οι τρεις οργανώσεις, με την προσθήκη του Sumud Nusantara από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ύστερα από μία κοινή διεθνή διάσκεψη στην Τύνιδα στα μέσα του καλοκαιριού, αποφάσισαν τη διοργάνωση αυτής της κοινής δράσης με περισσότερα από 50 σκάφη και πληρώματα από 44 χώρες, που θα πλεύσουν προς τη Λωρίδα της Γάζας, με σκοπό να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και άρα να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό. Σε πλοία του στόλου θα επιβαίνουν μεταξύ άλλων η Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ -που συμμετείχε και στο πλήρωμα του Madleen- και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον.

Όπως σχολιάζει μιλώντας στο in ο Πάρις Λαυτσής, μέλος του March to Gaza Greece το οποίο στηρίζει και συνδιοργανώνει την ελληνική αποστολή, «αυτή η προσπάθεια θα στείλει περισσότερους ανθρώπους και σκάφη και από τις προηγούμενες 37 που έχει πραγματοποιήσει το FFC αθροιστικά».

Σύμφωνα με τον κ. Λαυτσή, η διοργάνωση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τον απόπλου του καραβιού από τη Σύρο, «για δύο βασικούς λόγους», όπως λέει: «ο ένας είναι ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο ελληνικό κράτος, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και άρα μπορεί να εγείρει διάφορα γραφειοκρατικά κωλύματα για να μας εμποδίσει· ο δεύτερος είναι ότι έχουμε δει στο παρελθόν σε αντίστοιχες αποστολές του FFC το μακρύ χέρι των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ να σαμποτάρει υλικά σκάφη που προσπάθησαν να φύγουν από την Ελλάδα το 2010, 2011, αλλά και πιο πρόσφατα».

Όπως τονίζει ο κ. Λαυτσής και το March to Gaza Greece, την ασφάλεια του απόπλου του ελληνικού πλοίου θα την κρίνει «η μαζικότητα και η συμμετοχή του κόσμου της αλληλεγγύης στην περιφρούρησή του κατά την παραμονή του στη Σύρο και τη συγκέντρωση τη μέρα του απόπλου».

Στήριξη τοπικής κοινωνίας

Οι συνοδευτικές εκδηλώσεις την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ξεκινούν στις 18:00 στο Πανεπιστήμιο (1ο Γυμνάσιο) στην Ερμούπολη της Σύρου με εργαστήρια εικαστικών, θεάτρου, τραγουδιού, κατασκευής κούκλας, κατασκευής μουσικών οργάνων και ανακύκλωσης πλαστικού για παιδιά. Στις 20:00 είναι προγραμματισμένη η παρουσίαση της αποστολής στην Πλατεία Μιαούλη, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία με τους Χαΐνηδες, τους Γκιντίκι, τον Αλέξανδρο Κτιστάκη και τον Ηλίανθο.

Ο απόπλους του πλοίου που ήταν προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου αναγκάστηκε να μεταφερθεί για την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 14:00, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που εμπόδισαν την ασφαλή αναχώρηση του πρώτου πλοίου του στόλου από το λιμάνι της Βαρκέλωνης. Σε κάθε περίπτωση, το κάλεσμα που απεύθυναν σε ψαράδες, ιστιοπλόους και άλλους «ανθρώπους της θάλασσας» οι διοργανωτές της ελληνικής αποστολής να συνοδεύσουν την αναχώρηση του πλοίου έχει ήδη απαντηθεί με πολλά σκάφη των Κυκλάδων να έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν στον απόπλου.

«Αυτή τη στιγμή στη Σύρο έχει φτιαχτεί ένα δίκτυο 150-200 ανθρώπων» δηλώνει ο κ. Λαυτσής. «Είναι τρομερό πώς θέλει να συμβάλλει ο καθένας όσο μπορεί από την πλευρά του. Συλλογικοί φορείς, δεκάδες σωματεία και σύλλογοι, όλοι θέλουν να βάλουν ένα χέρι σε αυτή την αποστολή».

Κινητοποιήσεις υποστήριξης του εγχειρήματος έχουν σημειωθεί ήδη σε πλήθος σημείων αναχώρησης της Μεσογείου, με ιδιαίτερα αξιοσημείωτη την μαζική κινητοποίηση στην ιταλική Γένοβα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τον γύρο του διαδικτύου έκανε μάλιστα η δημόσια δέσμευση των λιμενεργατών της Γένοβας ότι θα προβούν σε απεργίες που θα μπλοκάρουν όλη τη χώρα αν τα πληρώματα των σκαφών και η ανθρωπιστική βοήθεια που κουβαλάνε δεν φτάσουν στον προορισμό τους – δηλαδή τη Γάζα.

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο