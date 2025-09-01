Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα
O στόλος Global Sumud Flotilla που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας.
Αναλυτικότερα, ο στόλος που αποτελείται από δεκάδες σκάφη και απέπλευσε χθες Κυριακή, με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι της Βαρκελώνης εξαιτίας θυελλωδών καιρικών συνθηκών, δήλωσαν οι διοργανωτές σήμερα.
Ο στόλος Global Sumud Flotilla επιδιώκει να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα
«Δοκιμάσαμε απόπλου και έπειτα επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση της αναχώρησής μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο προβλημάτων με τα μικρότερα σκάφη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα ως και περίπου 50 χλμ/ώρα.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:
FOR IMMEDIATE RELEASE GLOBAL SUMUD FLOTILLA MISSION DEPARTURE DELAYED TO PRIORITIZE SAFETY AMID STRONG MEDITERRANEAN WINDS pic.twitter.com/A4YDahLiJh
— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) September 1, 2025
Δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα αποπλεύσει ξανά ο στόλος
Οι διοργανωτές δεν ανέφεραν πότε σχεδιάζουν να συνεχίσουν το ταξίδι.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού του Game of Thrones Λίαμ Κάνινγχαμ, βρίσκονται στον στολίσκο με δεκάδες σκάφη που στοχεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα, ο οποίος έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.
