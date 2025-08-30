Με δεκάδες πλοία και ακτιβιστές από 44 χώρες ο διεθνής στόλος Global Sumud Flotilla ξεκινά την αποστολή του για τη Γάζα την Κυριακή 31 Αυγούστου από την Ισπανία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική αποστολή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στα 18 χρόνια αποκλεισμού του θύλακα και την τρίτη προσπάθεια φέτος να σπάσει η πολιορκία και να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ακτιβιστές, καλλιτέχνες, συνδικαλιστές θα πάρουν μέρος στην αποστολή. Ανάμεσά τους και η ηθοποιός του Χόλιγουντ, Σούζαν Σάραντον, καθώς και η Γκρέτα Τουνμπεργκ που συμμετέχει για τρίτη φορά στην προσπάθεια να ανοίξει ένα πέρασμα στη Γάζα που λιμοκτονεί.

Activist and Global Sumud Flotilla steering committee member Greta Thunberg told Middle East Eye that the inaction of governments worldwide regarding Israel’s ongoing genocide in Gaza has forced civilians to take action, as they “simply have no choice” pic.twitter.com/okXT3RPmUw — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 29, 2025

Susan Sarandon, actriz con una larga trayectoria de activismo social, sorprende con su decisión de participar en un viaje humanitario junto a Greta Thunberg. Juntas, formarán parte de la tripulación de la Global Sumud Flotilla, un barco que se dirige a Gaza para entregar… pic.twitter.com/NkHOgJHlwI — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 28, 2025

Στον στόλο θα συμμετάσχει και ελληνικό πλοίο ενώ πληθαίνουν αυτοί που δηλώνουν στήριξη στην πρωτοβουλία από τη χώρα μας.

Μεταφέρουμε ένα δυνατό μήνυμα

Τα πρώτα πλοία θα ξεκινήσουν από την Ισπανία, στη συνέχεια θα ενωθούν μαζί τους πλοία από την Τυνησία και σταδιακά και από άλλες χώρες σε μια σειρά λιμάνια της Μεσογείου.

Οι ακτιβιστές μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια αλλά κυρίως μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα για να σπάσει ο αποκλεισμός και να σταματήσει η γενοκτονία.

«Απέναντι στις κυβερνήσεις που έχουν τη δύναμη να βάλουν φρένο στην επιθετικότητα του Ισραήλ αλλά κυρίως παρακολουθούν παθητικά τη γενοκτονία, οι απλοί άνθρωποι δεν μένουν αδρανείς και αναλαμβάνουν δράση προκειμένου να ασκήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση», αναφέρουν οι συμμετέχοντες που απευθύνουν έκκληση σε όλον τον κόσμο να στρέψει τα μάτια του στη Γάζα.

Το Ισραήλ δεν έχει αντιδράσει έως τώρα αλλά έχει μπλοκάρει τις προηγούμενες απόπειρες των ακτιβιστών να πλησιάσουν τα παράλια της Γάζας καταλαμβάνοντας τα σκάφη τους και συλλαμβάνοντας τους επιβαίνοντες.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου – ημέρα που θα σαλπάρουν τα πρώτα πλοία από την Ισπανία – το March to Gaza Greece διοργανώνει συναυλία στα Προπύλαια όπου θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla.

Συναυλία αλληλεγγύης στην Αθήνα

«Στα πλαίσια του παγκόσμιου καλέσματος για δράσεις στήριξης και ορατότητας του στόλου, καλούμε σε συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 19:30 για την εκδήλωση παρουσίασης του εγχειρήματος και τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Το εγχείρημα θα παρουσιάσουν άνθρωποι που συμμετείχαν σε προηγούμενες αποστολές σπασίματος του αποκλεισμού καθώς και εκπρόσωποι παλαιστινιακών οργανώσεων.

Παρεμβάσεις θα γίνουν από κοινωνικούς & πολιτικούς φορείς που στηρίζουν τον αγώνα της Παλαιστίνης.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης.

Η κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη είναι δραματική: χιλιάδες νεκρά παιδιά , εκατομμύρια εκτοπισμένοι , ανατριχιαστικά οργανωμένος λιμός. Η τελική φάση της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας με την υποστήριξη των κυβερνήσεων της Δύσης.

Σε αυτήν τη συγκυρία, η διεθνής κινητοποίηση είναι μονόδρομος.

Στις 31 Αυγούστου, η Αθήνα ενώνει τη φωνή της με τις χιλιάδες φωνές στην Ελλάδα και στον κόσμο για να δηλώσει εμφατικά:

Στηρίζουμε τον στόλο του Global Sumud Flotilla

Να σπάσει ο αποκλεισμός

Να σταματήσει η γενοκτονία ΤΩΡΑ

Ας βρεθούμε όλες και όλοι στα Προπύλαια!

Όλα τα μάτια στο Global Sumud Flotilla – όλα τα μάτια στη Γάζα!»