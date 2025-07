Μετά το Madleen, σειρά για να επιχειρήσει να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα παίρνει το Handala, πλοίο που ανήκει επίσης στον «Στόλο της Ελευθερίας».

«Βάζουμε πάλι πλώρη. Στις 13 Ιουλίου 2025 το πλοίο μας Handala θα αναχωρήσει από τις Συρακούσες της Ιταλίας για να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ. Αυτή η αποστολή είναι για τα παιδιά της Γάζας», τονίζεται σε σχετική ανάρτηση του Freedom Flotilla στο X.

«Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν παράνομα το σκάφος μας Madleen και απήγαγαν 12 άοπλους πολίτες που επέβαιναν σε αυτό σε διεθνή ύδατα.

Από τον Μάρτιο, περισσότεροι από 6.572 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, πάνω από 23.000 έχουν τραυματιστεί και εκατοντάδες έχουν πυροβοληθεί ενώ περίμεναν για φαγητό. Τα παιδιά της Γάζας αντιμετωπίζουν τώρα πείνα, ασθένειες και τραύματα που λίγοι από εμάς μπορούν να φανταστούν», προστίθεται στην ίδια ανάρτηση.

Δεν είμαστε κυβερνήσεις. Είμαστε άνθρωποι που αναλαμβάνουν δράση εκεί όπου οι θεσμοί έχουν αποτύχει. Δεν υποχωρούμε», προστίθεται.

Η σχετική ανάρτηση του «Στόλου της Ελευθερίας»:

We are setting sail again. On July 13, 2025 our boat #Handala will depart from Siracusa, Italy to break Israel’s illegal blockade. This mission is for the children of Gaza.

Just weeks ago, Israeli forces illegally seized our boat #Madleen and abducted 12 unarmed civilians aboard… pic.twitter.com/G4LjtpQg7Q

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) July 6, 2025