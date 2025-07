Από το πρωί της Κυριακής τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από νέες επιθέσεις του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Jazeera, η τελευταία χρονικά επίθεση έγινε στη γειτονιά Σάμπρα στην πόλη της Γάζας.

Ένα παιδί σκοτώθηκε μετά από επίθεση στο σπίτι της οικογένειας αλ-Ντάγια, ενώ σε άλλο πλήγμα στην ίδια περιοχή σκοτώθηκε μία γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι.

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Νουσεϊράτ, τρεις στην αλ-Μαουάσι και πέντε στη δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας.

Το Σάββατο από ισραηλινές επιθέσεις είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 110 άνθρωποι, ανάμεσά τους 34 που περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε σημείο διανομής στη Ράφα του διαβόητου Ανθρωπιστικού Ιδρύματος στη Γάζα (GHF).

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: At least 10 Palestinians were killed, including children, in an Israeli airstrike on a house in Nuseirat refugee camp, central Gaza. pic.twitter.com/2fKNrAmnXq

— Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2025