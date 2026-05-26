Αμπελόκηποι: «Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα, την τύλιξα και έκρυψα το πτώμα στο πατάρι» – Η κυνική απολογία του συζυγοκτόνου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στο θύμα του επέρριψε την ευθύνη που έφτασε στην εγκληματική ενέργεια ο 42χρονος συζυγοκτόνος, ο οποίος απολογήθηκε ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για την υπόθεση της δολοφονίας της 32χρονης συζύγου του το Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμα τους στους Αμπελοκήπους.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι σχέσεις του ήταν τεταμένες πολύ πριν το έγκλημα, περιέγραψε τη σκηνή της δολοφονίας ισχυριζόμενος ότι η σύζυγος του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο αλλά εκείνος εξακολουθούσε να την αγαπά.

«Την αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να τα πιστέψω όλα αυτά. Την αγαπούσα…» ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος απολογούμενος για το έγκλημα που διέπραξε .

Πρόεδρος: Δεν αναζητήσατε κάποια συμβουλή;

Κατηγορούμενος: Ντρεπόμουν. Προσπαθούσα έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια και δεν υπήρχε.

Πρόεδρος: Ξέρατε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, ξέρατε και με ποιον. Σκεφτήκατε να χωρίσετε; Οι έννοιες της οικογένειας όπως μας τα λέτε είχαν χαθεί…

Κατηγορούμενος: Όχι. Δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να βιώσουν το χωρισμό. Της είχα πει: «Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις, η αγάπη μου για εσένα δεν θα αλλάξει». Το είχα αποδεχθεί…

Με τον ίδιο περιγραφικό αλλά και κυνικό τρόπο αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σκηνή της δολοφονίας, όταν την χτύπησε με ένα σφυρί.

«Ένα χτύπημα και έπεσε στο έδαφος. Μου είπε ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου. Μόνο για αυτό. Τίποτα άλλο δεν με ένοιαζε». Στη συνέχεια όπως είπε, έκανε κάρπα αλλά χωρίς εκείνη να ανταποκριθεί.

Όταν ρωτήθηκε τι έκανε μετά εκείνος απάντησε :

Πήρα μια σακούλα και την έβαλα στο κεφάλι για να μην αφήσει σημάδι, για να μην τρομάξουν τα παιδιά από το αίμα. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα… την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά.

Πρόεδρος: Ακούω για σφυρί, λινάτσα.. πως τα είχατε αυτά στο διαμέρισμα;

Κατηγορούμενος: Εγώ είμαι της οικοδομής και τα έχω. Τη λινάτσα την είχα για να τη βάλω στο μπαλκόνι.

Πρόεδρος: Δεν σκεφτήκατε να καλέσετε ασθενοφόρο, μήπως και ήταν ζωντανή;

Κατηγορούμενος: Την έβαλα στην ντουλάπα. Σηκώθηκα το πρωί πήγα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήμουν καλά… προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά, τι θα κάνω… πήγα στη δουλειά και με ρωτούσαν τί έχω. Τους είπα ότι δήθεν έφυγε. Σκέφτηκα να τη βάλω στο πατάρι. Σκεφτόμουν πώς να το πω σε όλους, στα παιδιά… αυτό σκεφτόμουν…

Πρόεδρος: Γιατί να μπείτε στη διαδικασία να την ανεβάσετε στο πατάρι, αν ήταν να το πείτε; Την πήρατε, την τυλίξατε, την κουβαλήσατε, την βάλατε στο πατάρι….

Κατηγορούμενος: Δεν ήμουν φυσιολογικός. Την έβαλα πάνω στο πατάρι.

Εντέλει, όπως είπε, κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε τις πράξεις του, επιδεικνύοντας στους αστυνομικούς το πτώμα στο πατάρι και το φονικό όπλο.