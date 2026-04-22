Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»

Μία ακόμα υπόθεση γυναικοκτονίας έφτασε στο δικαστήριο. Αυτή τη φορά δικαστές και ένορκοι του Μεικτού ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας θα κρίνουν την υπόθεση της φριχτής δολοφονίας της 32χρονης μητέρας τον Νοέμβριο του 2024 στους Αμπελόκηπους μέσα στο σπίτι της οικογένειας με κατηγορούμενο τον 39χρονο σύζυγό της, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι την τραυμάτισε με σφυρί και στη συνέχεια την έπνιξε με καλώδιο.

Η υπόθεση είχε… παγώσει την κοινή γνώμη καθώς η σορός της άτυχης γυναίκας η οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον κατηγορούμενο είχε εντοπιστεί μία εβδομάδα αργότερα στο πατάρι του διαμερίσματος, ενώ ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν ανήσυχος υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα του είχε εξαφανιστεί και πως έστελνε μηνύματα λέγοντας ότι έχει φύγει στο εξωτερικό.

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας ο οποίος στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε σήμερα στο δικαστήριο είπε πως έδρασε εν βρασμώ.

«Αρνούμαι την κατηγορία όπως είναι. Ήμουν σε βρασμό, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε προμελέτη. Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά της», ισχυρίστηκε ο 39χρονος ενώπιον των δικαστών που θα τον κρίνουν για το έγκλημά του δίνοντας σαφές στίγμα της υπερασπιστικής τακτικής που θα ακολουθήσει.

Για το θέατρο που έπαιξε ο κατηγορούμενος κατέθεσε η μητέρα του θύματος, η οποία έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Ο κατηγορούμενος με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανησυχεί για την κόρη μου. Μου είπε ότι πήρε τη βαλίτσα και έφυγε. Αναρωτήθηκα μήπως έφυγε για Αλβανία. Η κόρη μου, μου έλεγε ότι είναι στεναχωρημένη, ότι δουλεύει πολύ και κάνει τρεις δουλειές. Μου είχε πει ότι δεν πέρναγε καλά στο σπίτι, αλλά όχι ότι σκόπευε να παρατήσει τον άνδρα της. Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα, θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;», είπε κλαίγοντας η χαροκαμένη μητέρα.

Στην αντίπερα όχθη ο αδερφός του κατηγορούμενου τον χαρακτήρισε ως «καλό πατέρα, καλό σύζυγο και καλό αδερφό» υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα στη ζωή του .

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.