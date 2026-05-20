Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών

Η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα της Ελλάδα – Ιταλία που είχε προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, ήταν αμφίβολη μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο στρατόπεδο των «ατζούρι» με αποκορύφωμα τον οδυνηρό αποκλεισμό από το προσεχές Μουντιάλ.

Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε ήταν, ότι οι Ιταλοί θέλησαν να παραταχθούν στην Κρήτη με τους παίκτες της Κ21, ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να συμβεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Ελλάδα δεν είχε καμία πρόθεση να αντιμετωπίσει την ομάδα νέων της Ιταλίας, καθώς κάτι τέτοιο δεν είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Έτσι υπήρξε διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ομοσπονδιών ώστε να βρεθεί μια λύση.

Τελικά το φιλικό που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την έντονη φημολογία που αφορούσε την ακύρωση του, καθώς η ΕΠΟ έχει ενημερωθεί ότι η Ιταλία δεν θα αγωνιστεί με την κ21, αφού τις ίδιες μέρες έχουν ματς. Ωστόσο θα παραταχθούν με μία ανανεωμένη αποστολή στο γενικότερο πλαίσιο αλλαγών που βρίσκεται η γειτονική χώρα το τελευταίο διάστημα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο επικεφαλής της ιταλικής αποστολής, Τζιανκάρλο Αντονιόνι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Τι ομάδα να περιμένουμε στα φιλικά εναντίον του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας;

«Θα είναι η καλύτερη δυνατή με επίκεντρο το κίνητρο και το μακροπρόθεσμο όραμα. Έχω διαβάσει για κάποια παρεξήγηση στην Ελλάδα για την απουσία έμπειρων παικτών, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν την καταλαβαίνω. Αυτό δεν είναι ένδειξη ασέβειας προς τους αντιπάλους μας. Δεν θα είναι η Εθνική ομάδα της Ιταλίας Κ21 που θα βγει στο γήπεδο, αλλά μια νεαρή και δυνατή Εθνική.

Θα συμμετάσχουν πολλοί ταλαντούχοι παίκτες. Κάποιοι είναι ήδη μέλη της Εθνικής ομάδας, ενώ άλλοι είναι παίκτες που ο Σίλβιο Μπαλντίνι γνωρίζει πολύ καλά, αφού τους προπόνησε με επιτυχία τους προηγούμενους εννέα μήνες με την Εθνική Κ21. Είμαι πεπεισμένος ότι πολλοί από αυτούς θα αποτελέσουν τον κορμό του μέλλοντος της Ιταλίας».

Η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει την αποστολή της τόσο για το φιλικό με την Ιταλία όσο και για αυτό με την Σουηδία στην Στοκχόλμη (4/6).

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής μας κόντρα σε Ιταλία και Σουηδία:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας