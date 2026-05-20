Η έκπληξη στον Γιώργο Μπαρτζώκα, κατά την άφιξη των «ερυθρόλευκων» στο ξενοδοχείο
Ο Ολυμπιακός έφτασε στο ξενοδοχείο το οποίο θα φιλοξενήσει τις ομάδες του Final Four και εκεί μια έκπληξη περίμενε τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Η Αθήνα βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς Final Four, με την κορύφωση της φετινής Euroleague να πλησιάζει και το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού μπάσκετ να στρέφεται στο Telekom Center Athens, όπου από τις 22 έως τις 24 Μαΐου Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) την προετοιμασία του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στη συνέχεια η αποστολή μετέβη στο «The Ilisian», το ξενοδοχείο όπου θα φιλοξενηθούν όλες οι ομάδες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, στο κέντρο της Αθήνας.
Κατά την άφιξη των «ερυθρόλευκων», μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια τράβηξε τα βλέμματα και είχε αποδέκτη τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Στον χώρο υποδοχής είχε τοποθετηθεί σκακιέρα πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, μία κίνηση με ξεκάθαρο συμβολισμό για τον τεχνικό του Ολυμπιακού.
Το συγκεκριμένο στοιχείο παρέπεμπε στο προσωνύμιο «Σκακιστής», με το οποίο αρκετοί φίλοι της ομάδας χαρακτηρίζουν τον έμπειρο προπονητή, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική προσέγγισή του στους αγώνες της ομάδας.
