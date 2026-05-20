To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος

Με ένα απρόσμενο φιάσκο ξεκίνησε η κυκλοφορία του πολυσυζητημένου κινητού της Trump Mobile: στο πίσω μέρος της χρυσαφί συσκευής, η αμερικανική σημαία εμφανίζεται να έχει 11 λωρίδες αντί για τις 13 που προβλέπονται. Το λάθος έγινε αμέσως αντικείμενο σχολίων, την ώρα που η εταιρεία επιχειρεί να λανσάρει το smartphone του Τραμπ ως προϊόν με έντονο «America First» χαρακτήρα.

Η καθυστερημένη άφιξη του T1

Το χρυσαφί smartphone «T1», με τιμή 499 δολάρια, άρχισε να αποστέλλεται τη Δευτέρα, ύστερα από καθυστέρηση εννέα μηνών σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Η συσκευή, σύμφωνα με το NBC News, φέρεται να έρχεται με προεγκατεστημένη την εφαρμογή Truth Social του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχικά, το κινητό επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο. Στη συνέχεια η διάθεσή του μετατέθηκε για τον Οκτώβριο, ενώ ακολούθησε ακόμη μία αναβολή, μέχρι την τρέχουσα εβδομάδα.

Προκαταβολή, λίστα αναμονής και μηνιαίο πακέτο

Όσοι θέλουν να προπαραγγείλουν το T1 πρέπει να καταβάλουν επιστρεπτέα προκαταβολή 100 δολαρίων και να μπουν σε λίστα αναμονής για τη συσκευή των 499 δολαρίων — ποσό που το NBC News περιγράφει ως «προωθητική τιμή».

Η υπηρεσία συνοδεύεται και από μηνιαίο πρόγραμμα 47,45 δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Trump Mobile, Πατ Ο’ Μπράιαν, δήλωσε στη USA Today ότι οι πελάτες που είχαν κάνει προπαραγγελία αναμένεται να παραλάβουν τα κινητά τους μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το λάθος με τις λωρίδες της σημαίας

Η πρώτη εικόνα της συσκευής, όμως, δεν συνοδεύτηκε μόνο από το ενδιαφέρον των υποστηρικτών του Τραμπ. Προκάλεσε και ειρωνικά σχόλια, καθώς η αμερικανική σημαία στο πίσω μέρος του κινητού φαίνεται να έχει 11 λωρίδες, αντί για τις κανονικές 13.

Το λάθος θεωρήθηκε ιδιαίτερα αμήχανο για ένα προϊόν που προωθείται με πατριωτική αισθητική και ρητορική.

Από το «Made in the USA» σε πιο αόριστες διατυπώσεις

Παράλληλα, η εταιρεία φαίνεται να έχει απομακρυνθεί σιωπηρά από τους αρχικούς ισχυρισμούς ότι η συσκευή ήταν «Made in the USA».

Στα νεότερα διαφημιστικά υλικά, το κινητό περιγράφεται πιο προσεκτικά ως προϊόν «σχεδιασμένο με αμερικανικές αξίες στο μυαλό» και «διαμορφωμένο από την αμερικανική καινοτομία». Η εταιρεία τονίζει επίσης τη συμμετοχή «αμερικανικών ομάδων» στον σχεδιασμό και στον ποιοτικό έλεγχο.

Ο Πατ Ο’ Μπράιαν είπε στη USA Today ότι τα κινητά «συναρμολογούνται» στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα βασίζονται κυρίως σε εξαρτήματα εγχώριας παραγωγής.

Οι αμφιβολίες των ειδικών

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, έχουν ήδη αμφισβητηθεί από αναλυτές της τεχνολογίας.

Ειδικοί που επικαλείται το NBC News ανέφεραν ότι η συσκευή μοιάζει εντυπωσιακά με το HTC U24 Pro, smartphone που κατασκευάζεται στην Ταϊβάν.

Στο ίδιο συμπέρασμα κινήθηκε και το The Verge, γράφοντας ότι το κινητό με το σήμα του Τραμπ πιθανότατα βασίζεται στο ίδιο μοντέλο.

Η σύγκριση με φθηνότερο κινητό της Walmart

Στην υπόθεση προστέθηκε ακόμη ένα στοιχείο που εντείνει την κριτική. Το CNN σημείωσε ότι το χρυσαφί κινητό μοιάζει πολύ με κινεζικής κατασκευής smartphone που πωλείται στη Walmart έναντι 127,99 δολαρίων.

Το ποσό αυτό είναι σχεδόν ίδιο με την προκαταβολή των 100 δολαρίων που είχαν δώσει πέρυσι αρκετοί πελάτες για να κρατήσουν το Trump Mobile.

Η επιχειρηματική κίνηση των γιων Τραμπ

Η Trump Mobile είναι επιχειρηματικό εγχείρημα που συνίδρυσαν οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ. Ο Έρικ Τραμπ εμφανίζεται μάλιστα σε κεντρικό σημείο στον ιστότοπο της εταιρείας.

«Η Trump Mobile θα αλλάξει το παιχνίδι. Χτίζουμε πάνω στο κίνημα που βάζει πρώτα την Αμερική και θα προσφέρουμε τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και εξυπηρέτησης. Η εταιρεία μας έχει την έδρα της εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ξέρουμε ότι αυτό θέλουν και αξίζουν οι πελάτες μας», δήλωσε ο Έρικ Τραμπ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ.

*Με πληροφορίες από: The Daily Beast