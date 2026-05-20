newspaper
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Καμπανάκι» ΟΗΕ για αγροδιατροφικό σοκ – Κίνδυνος από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 19:16

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για αγροδιατροφικό σοκ – Κίνδυνος από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Ο FAO προειδοποιεί για παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων εντός ενός έτους, λόγω του παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε έξι έως δώδεκα μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Ο FAO συνιστά, για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη, να «καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και να συγκεντρωθούν αποθέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστους μεταφοράς».

Ήρθε η ώρα να «αρχίσουμε να εξετάζουμε σοβαρά πώς θα αυξήσουμε την ικανότητα απορρόφησης των χωρών, πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυτό το εμπόδιο, ώστε να αρχίσουμε να ελαχιστοποιούμε τις πιθανές επιπτώσεις», δήλωσε ο Μάσιμο Τορέρο, επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, σε ένα νέο podcast πού δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη (20/5).

Σύμφωνα με τον FAO, το παράθυρο για τη λήψη προληπτικών μέτρων κλείνει γρήγορα.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα από τους αγρότες και τις κυβερνήσεις σε σχέση με τη χρήση λιπασμάτων, τις εισαγωγές, τη χρηματοδότηση… θα καθορίσουν εάν μια σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμών των τροφίμων θα ξεσπάσει σε έξι με 12 μήνες, εκτιμά επίσης η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ που έχει την έδρα της στη Ρώμη.

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, που ακολουθεί τη μηνιαία εξέλιξη των διεθνών τιμών από ένα καλάθι προϊόντων τροφίμων τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα, αυξήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα τον Απρίλιο, λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το σοκ εξαπλώνεται σταδιακά: ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, μείωση της παραγωγής, αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, μετά πληθωρισμός των τροφίμων, υπενθυμίζει ο FAO.

Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί με την έλευση του Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε ξηρασίες και να διαταράξει τα βροχομετρικά και θερμικά καθεστώτα σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με τον FAO.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, ο FAO συστήνει περισσότερα από είκοσι βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως εναλλακτικές διαδρομές έναντι των Στενών του Ορμούζ, δάνεια με προσιτούς όρους για τους αγρότες ή δημιουργία περιφερειακών αποθεμάτων.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Business
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Λατινική Αμερική 20.05.26

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

Σύνταξη
«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Μέση Ανατολή 20.05.26

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Σύνταξη
Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
«Απαράδεκτο» 20.05.26

Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Διεθνή οργή προκάλεσε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ, το οποίο δείχνει δεμένους και γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
Παγκόσμια ανησυχία 20.05.26

Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή

Ο Αμερικανός γιατρός δεν γνώριζε ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από Έμπολα. Στη Γερμανία για παρακολούθηση βρίσκονται επίσης η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά τους. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Charite.

Σύνταξη
«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
Κόσμος 20.05.26

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»

Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Επαίσχυντο βίντεο 20.05.26

Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αφγανιστάν: Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC – Πατέρας πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια
Κόσμος 20.05.26

Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC - Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια

«Αν πουλήσω τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια», λέει ο πατέρας από το Αφγανιστάν.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»
Νέμεσις 20.05.26

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν

«Αν είσαι βουλευτής στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ, ποιον εκπροσωπείς; Εκπροσωπείς τον πρόεδρο; Όχι», λέει. «Λογοδοτείς σε 750.000 ανθρώπους στην εκλογική σου περιφέρεια».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Λατινική Αμερική 20.05.26

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

Σύνταξη
«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Μέση Ανατολή 20.05.26

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Σύνταξη
Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Culture Live 20.05.26

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα

Οι υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο με τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να αρνείται να πάει και να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άλλη μια κίνηση της Δικαιοσύνης που δυστυχώς παραπέμπει σε συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Queen 20.05.26

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
«Απαράδεκτο» 20.05.26

Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Διεθνή οργή προκάλεσε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ, το οποίο δείχνει δεμένους και γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Διπλωματία 20.05.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
Παγκόσμια ανησυχία 20.05.26

Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή

Ο Αμερικανός γιατρός δεν γνώριζε ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από Έμπολα. Στη Γερμανία για παρακολούθηση βρίσκονται επίσης η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά τους. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Charite.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μπορεί να πει τα πάντα. Μπορεί τη μία στιγμή να διαδίδει θεωρίες ότι οι Εβραίοι είναι κατώτερα όντα και την άλλη στιγμή να τους αποθεώνει. Μπορεί πραγματικά να πει τα πάντα ανάλογα με το τι επιτάσσει το συμφέρον του», λέει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

Σύνταξη
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies