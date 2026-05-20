«Καμπανάκι» ΟΗΕ για αγροδιατροφικό σοκ – Κίνδυνος από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
Ο FAO προειδοποιεί για παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων εντός ενός έτους, λόγω του παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.
- Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
- Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
- Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν
- Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε έξι έως δώδεκα μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).
Ο FAO συνιστά, για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη, να «καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και να συγκεντρωθούν αποθέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστους μεταφοράς».
Ήρθε η ώρα να «αρχίσουμε να εξετάζουμε σοβαρά πώς θα αυξήσουμε την ικανότητα απορρόφησης των χωρών, πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυτό το εμπόδιο, ώστε να αρχίσουμε να ελαχιστοποιούμε τις πιθανές επιπτώσεις», δήλωσε ο Μάσιμο Τορέρο, επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, σε ένα νέο podcast πού δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη (20/5).
Σύμφωνα με τον FAO, το παράθυρο για τη λήψη προληπτικών μέτρων κλείνει γρήγορα.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα από τους αγρότες και τις κυβερνήσεις σε σχέση με τη χρήση λιπασμάτων, τις εισαγωγές, τη χρηματοδότηση… θα καθορίσουν εάν μια σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμών των τροφίμων θα ξεσπάσει σε έξι με 12 μήνες, εκτιμά επίσης η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ που έχει την έδρα της στη Ρώμη.
Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, που ακολουθεί τη μηνιαία εξέλιξη των διεθνών τιμών από ένα καλάθι προϊόντων τροφίμων τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα, αυξήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα τον Απρίλιο, λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Το σοκ εξαπλώνεται σταδιακά: ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, μείωση της παραγωγής, αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, μετά πληθωρισμός των τροφίμων, υπενθυμίζει ο FAO.
Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί με την έλευση του Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε ξηρασίες και να διαταράξει τα βροχομετρικά και θερμικά καθεστώτα σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με τον FAO.
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, ο FAO συστήνει περισσότερα από είκοσι βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως εναλλακτικές διαδρομές έναντι των Στενών του Ορμούζ, δάνεια με προσιτούς όρους για τους αγρότες ή δημιουργία περιφερειακών αποθεμάτων.
- Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
- Έμπολα: Πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος μόλυνσης στην Ευρώπη
- Ο Ralph Lauren και το Americana λουκ: 60 χρόνια μόδας – Από το σκοτεινό Μπρονξ στην κορυφή του κόσμου
- Ελληνιάδης για Κάρεϊ Σκάρι: «Ήταν ταλεντάρα, αλλά έμπλεξε από μικρός με διάφορα πράγματα…»
- «Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
- Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
- Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
- Η UEFA αλλάζει ριζικά το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις