Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή

Ένας Αμερικανός γιατρός, που προσβλήθηκε από Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία για θεραπεία. Θα νοσηλευθεί στο Νοσοκομείο Charite του Βερολίνου. Μαζί του ταξίδεψαν η σύζυγός του και τα τέσσερα παιδιά τους. Τουλάχιστον έξι Αμερικανοί έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε για την «κλίμακα και την ταχύτητα» διάδοσης της επιδημίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

The Ebola outbreak linked to more than 130 deaths in eastern Democratic Republic of Congo likely started two months ago and is expected to ‌continue to grow, the World Health Organization said https://t.co/9zR88uhbWg pic.twitter.com/dj8nBnawOl — Reuters (@Reuters) May 20, 2026



Στον Κονγκό, οι αρχές έχουν αναφέρει τουλάχιστον 134 ύποπτους θανάτους και περισσότερα από 500 κρούσματα του ιού Έμπολα. Το στέλεχος που έχει προκαλέσει την επιδημία είναι αυτό του αιμορραγικού ιού Μπουντιμπούγκιο, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια. Η επιδημία, η οποία έχει εξαπλωθεί σε αστικές περιοχές, έχει κηρυχθεί έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας που απαιτεί διεθνή ανταπόκριση.

Ποιος είναι ο γιατρός

Ο Δρ Πίτερ Στάφορντ, χειρουργός και επικεφαλής της χριστιανικής ιεραποστολικής ομάδας Serge, δήλωσε ότι εν αγνοία του χειρούργησε έναν ασθενή με Έμπολα πριν εντοπιστεί η επιδημία. Η σύζυγός του, Ρεμπέκα Στάφορντ, είναι επίσης γιατρός. Εκείναι και τα τέσσερα παιδιά τους παρακολουθούνται για συμπτώματα της νόσου.

An American doctor infected with Ebola is to be transferred to Germany for treatment Dr. Peter Stafford contracted Ebola while working in a hospital in eastern Democratic Republic of Congo. He developed symptoms last weekend, and the diagnosis was confirmed on May 17. His wife… pic.twitter.com/HPIymLGOg4 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2026



Ο Στάφορντ εργαζόταν στο νοσοκομείο Νιανκούντε στην επαρχία Ιτούρι του Κονγκό. Εκεί τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά το ξέσπασμα του Έμπολα. Είχε χειρουργήσει έναν 33χρονο ασθενή με έντονο κοιλιακό πόνο.

Οι γιατροί αρχικά πίστευαν ότι ο ασθενής είχε λοίμωξη από τη χοληδόχο κύστη. Ωστόσο, ο Στάφορντ έκανε μια κοιλιακή επέμβαση και διαπίστωσε ότι η χοληδόχος κύστη ήταν φυσιολογική και τον έκλεισε. Ο ασθενής αυτός πέθανε την επόμενη μέρα».

The American missionary infected with Ebola in the Democratic Republic of Congo arrived in Germany for treatment as the outbreak of a rare strain has killed more than 130 people https://t.co/KoE3yqsbkc pic.twitter.com/mwpKH2SOB7 — Reuters (@Reuters) May 20, 2026



Ο ασθενής θάφτηκε πριν μπορέσει να εξεταστεί για Έμπολα. Ο Πίτερ Στάφορντ εμφάνισε συμπτώματα και βρέθηκε θετικός την Κυριακή, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Σχολαστικός επαγγελματίας

Σύμφωνα με μέλη της ιεραποστολικής ομάδα όπου εργάζονταν οι δύο γιατροί, ο Πίτερ Στάφορντ μόλις που μπορούσε να σταθεί μόνος του όταν αναχώρησε για τη Γερμανία.

Ο Δρ. Σκοτ ​​Μίχρε, διευθυντής περιοχής του Serge, δήλωσε στο NBC News ότι ο Στάφορντ «φαινόταν πολύ κουρασμένος και πολύ άρρωστος» καθώς έφευγε. «Υπήρχαν άνθρωποι με πλήρη ​​ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ήταν πλήρως καλυμμένοι. Και κρεμόταν πάνω τους, καθώς μόλις και μετά βίας μπορούσε να περπατήσει».

Ο Μίχρε περιέγραψε τον Στάφορντ ως «πολύ σχολαστικό επαγγελματία. Για κάθε χειρουργική επέμβαση κάνει, είναι πλήρως ντυμένος με αποστειρωμένη ενδυμασία, γάντια, καπέλα και γυαλιά. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει την έκθεση στον Έμπολα», είπε.

Χαμηλός κίνδυνος παγκόσμιας πανδημίας

Στην τελευταία ενημέρωσή του, σήμερα Τετάρτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι υπάρχουν πλέον περισσότερα από 600 ύποπτα κρούσματα και 139 ύποπτοι θάνατοι από τον ιό, κυρίως στο Κονγκό.

Στη γειτονική Ουγκάντα υπάρχουν δύο κρούσματα και ένας ύποπτος θάνατος από Έμπολα. Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας πανδημίας ήταν πολύ χαμηλός, αλλά η απειλή για τις χώρες της περιοχής είναι σοβαρή.

🦠 A #WHO ​Emergency Committee met ‌on Tuesday and confirmed that the latest #Ebola outbreak ‌of the rare Bundibugyo strain is a public health emergency of international concern, but not ​a pandemic risk. 🇨🇩 Meanwhile, aid convoys have begun arriving in the DRC to help contain… pic.twitter.com/2kpZwUzPOe — FRANCE 24 English (@France24_en) May 20, 2026



«Αναμένουμε ότι αυτοί οι αριθμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται», δήλωσε ο Τέντρος Άντανομ Γεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ. «Γνωρίζουμε ότι η κλίμακα της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πολύ μεγαλύτερη».

Ο Τέντρος απάντησε και στην κριτική που του άσκησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για την αντίδραση στον Έμπολα. Οι ΗΠΑ έχουν αποχωρήσει από τον ΠΟΥ, με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε να επιτίθεται στον Οργανισμό από την προηγούμενη θητεία του και την πανδημία Covid-19.

Ο Μάρκο Ρούμπιο είπα ότι η αντίδραση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν «λίγο καθυστερημένη». «Προφανώς, ηγετικό ρόλο θα παίξουν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος δυστυχώς άργησε λίγο να εντοπίσει αυτό το θέμα», είπε.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ σχολίασε: «Ίσως αυτό που είπε ο υπουργός να οφείλεται στην έλλειψη κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του Διεθνούς Κανονισμού Υγείας (ΔΚΥ) και στις ευθύνες του ΠΟΥ και άλλων φορέων».