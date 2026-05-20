Τραγωδία στην Αττική Οδό: Μοτοσικλέτα έπεσε πάνω στα διόδια - Νεκρός ο οδηγός
Η Alter Ego Media στηρίζει τα Panathēnea 2026
Media 20 Μαΐου 2026, 16:40

Η Alter Ego Media στηρίζει τα Panathēnea 2026

Η Αθήνα σημείο συνάντησης τεχνολογίας και πολιτισμού

Η Alter Ego Media συμμετέχει ως partner στα φετινά Panathēnea, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που φέρνει στο επίκεντρο τη σύγχρονη συζήτηση γύρω από την τεχνολογία, την καινοτομία, τον πολιτισμό και τη νέα δημιουργική σκέψη.

Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής. Όχι μόνο ως ένας ιστορικός και πολιτιστικός προορισμός, αλλά ως μια πόλη που φιλοδοξεί να συμμετέχει ενεργά στις μεγάλες συζητήσεις γύρω από το μέλλον της τεχνολογίας, των media, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργικής οικονομίας.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσονται και τα Panathēnea, μια σύγχρονη επανερμηνεία της αρχαίας αθηναϊκής γιορτής, που εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διεθνή tech & culture gatherings της Ευρώπης. Από τις 27 έως τις 29 Μαΐου, το Ζάππειο μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης founders, creators, artists, technologists, επενδυτών και διεθνών thought leaders, με στόχο να αναδείξει την Αθήνα ως αναδυόμενο κόμβο καινοτομίας, πολιτισμού και σύγχρονης δημιουργικής σκέψης.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς τεχνολογικής και επενδυτικής σκηνής, μεταξύ των οποίων στελέχη και founders από τις OpenAI, ElevenLabs, Runway, Deel, Bolt και GitHub, αλλά και επενδυτές από κορυφαία διεθνή funds όπως τα Sequoia, Index Ventures, Atomico και Visionaries Club.

Από την τεχνολογία στον πολιτισμό και τις τέχνες

Ταυτόχρονα, τα Panathēnea δεν αντιμετωπίζουν την τεχνολογία ως έναν απομονωμένο επιχειρηματικό τομέα, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτιστικής και δημιουργικής αλλαγής. Αυτός είναι ο λόγος που το πρόγραμμα φέτος συμπληρώνεται με τη δημιουργία αυτόνομων πυλώνων για τον Κινηματογράφο και τη Μουσική.

Με κεντρικό πρόσωπο τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Barry Jenkins, καθώς και τους Ben Frost και Lulu Wang η διοργάνωση μεταμορφώνει το Ζάππειο και την Αίγλη Ζαππείου σε έναν παγκόσμιο προορισμό τεχνών και δημιουργικής πρωτοπορίας με ομιλίες, εκθέσεις, workshops, startup competitions, immersive εμπειρίες και side events σε όλη την πόλη.

Η Alter Ego Media στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδέουν την τεχνολογία με τον πολιτισμό και την καινοτομία, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για επενδύσεις στην τεχνολογία, τα δεδομένα και τις νέες μορφές περιεχομένου, και της μετεξέλιξής της σε ένα σύγχρονο οικοσύστημα media και ψυχαγωγίας.

Σε μια εποχή όπου τα όρια ανάμεσα στα media, την τεχνολογία και τη δημιουργική οικονομία γίνονται ολοένα και πιο ρευστά, η δημόσια συζήτηση γύρω από την καινοτομία δεν αφορά πλέον μόνο τις startups ή την επιχειρηματικότητα. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες επικοινωνούν, δημιουργούν, αφηγούνται ιστορίες και διαμορφώνουν πολιτισμό.

Ένα νέο αφήγημα για την Αθήνα

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώσεις όπως τα Panathēnea αποκτούν ιδιαίτερη σημασία: όχι μόνο επειδή φέρνουν στην Ελλάδα προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας, αλλά επειδή συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος για τη σύγχρονη Αθήνα: μιας πόλης εξωστρεφούς, δημιουργικής, τεχνολογικά δυναμικής και πολιτιστικά ζωντανής.

Media
