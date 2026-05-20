Ανδρουλάκης: Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ – Νέο βίντεο στο TikTok

Τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος και να προστατευθούν οι δανειολήπτες από την ασυδοσία των funds, παρουσιάζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Στην Ελλάδα του 2026, χιλιάδες άνθρωποι φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους. Όχι, δεν είναι κακοπληρωτές από επιλογή», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «οι κυβερνήσεις Τσίπρα και Μητσοτάκη μετέτρεψαν το ιδιωτικό χρέος σε business για τα funds. Άφησαν τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι στα funds, στις εταιρείες διαχείρισης δανείων και στους πλειστηριασμούς».

«Ε λοιπόν, αυτό τελειώνει εδώ», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει δημόσιες δεσμεύσεις:

– «Προστασία πρώτης κατοικίας.

– »Δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του.

– »Περιορισμός στην ευθύνη του εγγυητή.

– »Τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές.

– »Ρεαλιστικές ρυθμίσεις για όσους θέλουν να σταθούν όρθιοι».

«Γιατί η κατοικία», όπως αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, «δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι αξιοπρέπεια. Είναι ασφάλεια. Είναι ζωή».