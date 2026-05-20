Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του προγραμματισμένου φιλικού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς τα ιταλικά Μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και να τιναχθεί στον αέρα η αναμέτρηση της 7ης Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της la Repubblica, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από τις σκέψεις της ιταλικής ομοσπονδίας να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά την εθνική Ελπίδων αντί της κανονικής «σκουάντρα ατζούρα» στο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Γιοβάνοβιτς φέρεται να έχει ήδη ζητήσει από την ΕΠΟ να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο αναζήτησης νέας αντιπάλου, θεωρώντας ότι μια αναμέτρηση απέναντι σε πειραματική σύνθεση ή ομάδα U21 δεν προσφέρει το επίπεδο ανταγωνισμού που επιθυμεί το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Το θέμα έχει προκαλέσει αίσθηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, καθώς το συγκεκριμένο φιλικό είχε προγραμματιστεί ως ένα από τα σημαντικότερα τεστ της ελληνικής ομάδας μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, η νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά τον αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ του 2026 φαίνεται πως αλλάζει πλήρως τις προτεραιότητες της FIGC.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ρεπορτάζ, ο νέος τεχνικός της εθνικής Ιταλίας Σίλβιο Μπαλντίνι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τα φιλικά του Ιουνίου ως πεδίο δοκιμών για τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών της χώρας. Η λογική πίσω από αυτή την επιλογή είναι ξεκάθαρη: μετά από μια ακόμη μεγάλη αποτυχία σε επίπεδο πρόκρισης, η Ιταλία θέλει να ξεκινήσει μια βαθιά ανανέωση με παίκτες νεότερης ηλικίας και ισχυρότερο κίνητρο.

Δημοσιεύματα από ιταλικά μέσα όπως η Eurosport Italia, η La Gazzetta dello Sport και το Tuttosport αναφέρουν ότι η ομοσπονδία της Ιταλίας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατάξει μια ομάδα με βασικό κορμό την U21 στο φιλικό απέναντι στην Ελλάδα. Μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τους Ιταλούς, έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις στην ελληνική πλευρά.

Στην ΕΠΟ επικρατεί έντονος προβληματισμός, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος αλλά και για τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης. Ένα φιλικό απέναντι στην πλήρη εθνική Ιταλίας αποτελεί σαφώς μεγαλύτερο γεγονός τόσο σε εμπορικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Η πιθανότητα παρουσίας μιας ομάδας αποτελούμενης κυρίως από νεαρούς διεθνείς αλλάζει εντελώς τη δυναμική του παιχνιδιού, επηρεάζοντας την εμπορική αξία, το ενδιαφέρον του κοινού αλλά και τη σημασία του ίδιου του τεστ για την ελληνική ομάδα.

Σύμφωνα πάντα με τη «Repubblica», ο Γιοβάνοβιτς θεωρεί ότι η Εθνική χρειάζεται αντιπάλους υψηλής ποιότητας και αγώνες αυξημένης έντασης προκειμένου να προετοιμαστεί σωστά για τις επόμενες προκλήσεις. Για αυτόν τον λόγο παρουσιάζεται αποφασισμένος να προστατεύσει το αγωνιστικό κύρος της ομάδας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει αλλαγή αντιπάλου λίγες εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα.

Από την άλλη πλευρά, στην Ιταλία αρκετοί αναλυτές υπερασπίζονται τη σκέψη του Μπαλντίνι. Θεωρούν ότι η «σκουάντρα ατζούρα» βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο όπου τα αποτελέσματα των φιλικών έχουν μικρότερη σημασία από την αξιολόγηση των νέων ποδοσφαιριστών. Ο ίδιος ο Ιταλός τεχνικός φέρεται να πιστεύει ότι οι παίκτες της U21 διαθέτουν μεγαλύτερο πάθος, ένταση και διάθεση από αρκετούς διεθνείς της ανδρικής ομάδας που προέρχονται από μια απογοητευτική σεζόν και μια αποτυχημένη προκριματική διαδικασία.

Η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα μικρό διπλωματικό ζήτημα ανάμεσα στις δύο ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ούτε από την ΕΠΟ ούτε από τη FIGC, στην Ιταλία θεωρούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για το μέλλον της αναμέτρησης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών έχει δημιουργήσει σοβαρή ένταση. Για την Ιταλία, το καλοκαίρι του 2026 αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής και μιας αναγκαστικής αναδόμησης μετά το σοκ του αποκλεισμού από το Μουντιάλ. Για την Ελλάδα, όμως, το φιλικό με την «σκουάντρα ατζούρα» είχε σχεδιαστεί ως μια κορυφαία αγωνιστική πρόκληση απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και αυτή ακριβώς η σύγκρουση φιλοσοφιών είναι που απειλεί πλέον να οδηγήσει το Ελλάδα–Ιταλία… στον αέρα.