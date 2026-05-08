Γερμανία – Ελλάδα: Το γήπεδο που η Εθνική θα παίξει το σπουδαίο ματς για το Nations League
Στο Άουγκσμπουργκ και την «WWK Arena» θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας τη Γερμανία, για το Nations League, στις 27 Σεπτεμβρίου.
Η Γερμανία είναι μία εκ των αντιπάλων της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του επόμενου Nations League που θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Η «γαλανόλευκη» θα κληθεί να ταξιδέψει στη Βαυαρία και στγκεκριμένα στο Άουγκσμπουργκ, όπου θα αντιμετωπίσει στις 27 Σεπτεμβρίου τη Γερμανία στην WWK Arena.
Freuen uns auf euch! 🖤❤️💛
🎟️ Informationen über die Vorverkaufsstarts für diese Partien werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.#dfbteam 📷️ DFB/PhilippReinhard + imago pic.twitter.com/yp4wMksOs1
— DFB-Team (@DFB_Team) April 22, 2026
Στο παρελθόν έχουν παίξει άλλη μία φορά Γερμανία και Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ. Πριν από 65 χρόνια, στις 22 Οκτωβρίου 1961, η Εθνική ομάδα της Δυτικής Γερμανίας υποδέχτηκε την Ελλάδα σε ένα γεμάτο Rosenaustadion, σε έναν προκριματικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μπροστά σε 43.000 θεατές η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε τότε με σκορ 2-1.
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Σερβία στην πρεμιέρα και θα την υποδεχτεί στο φινάλε, τη 2η αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με την Γερμανία, την 3η και την 4η αγωνιστική θα υποδεχτεί κατά σειρά Ολλανδία και Γερμανία και στην 5η θα φιλοξενηθεί από τους οράνιε.
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League:
24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45
27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45
01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45
04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45
13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45
16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45
