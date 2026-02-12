Γνωστοί έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (12/2) οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδος για τη League A του UEFA Nations League που θα λάβει χώρα από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 28 Μαρτίου 2028.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στον 2ο όμιλο κατά σειρά με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και με τη Σερβία, αφού βρισκόταν στο τέταρτο και τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας.

Η Κύπρος, που συμμετέχει στη League C, κληρώθηκε στον 2ο όμιλο με το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τη Λετονία ή το Γιβραλτάρ.

Την ελληνική αποστολή στην κλήρωση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και οι τεχνικοί διευθυντές των εθνικών ομάδων, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02.

Αναλυτικά οι όμιλοι που προέκυψαν μετά την κλήρωση του Nations League

League A

1ος όμιλος: Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Τουρκία

2ος όμιλος: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα

3ος όμιλος: Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία

4ος όμιλος: Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία

League B:

1ος όμιλος: Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Σκόπια

2ος όμιλος: Ουγγαρία, Ουκρανία, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία

3ος όμιλος: Ισραήλ, Αυστρία, Ιρλανδία, Σουηδία,

4ος όμιλος: Πολωνία, Βοσνία, Ρουμανία, Κόσοβο

League C:

1ος όμιλος: Αλβανία, Φινλανδία, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο

2ος όμιλος: Μαυροβούνιο, Κύπρος, Αρμενία, Λετονία ή Γιβραλτάρ

3ος όμιλος: Καζακστάν και μαζί του η Σλοβακία και τα Νησιά Φερόε, Μολδαβία

4ος όμιλος: Ισλανδία, Βουλγαρία, Εσθονία Λουξεμβούργο ή Μάλτα

League D:

1ος όμιλος: Γιβραλτάρ ή Λετονία, Μάλτα ή Λουξεμβούργο, Ανδόρρα

2ος όμιλος: Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων*:

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

* Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02/2026.