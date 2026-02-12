Εθνική Ελλάδας: Κόντρα σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στο Nations League
Τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στον όμιλο του Nations League, μετά την σχετική κλήρωση που έγινε την Πέμπτη (12/2).
- Τρομακτικό βίντεο - Θαλαμηγός διαλύθηκε πέφτοντας σε βράχια
- Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας - Τι έδειξε αμερικανική έρευνα
- Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
- Πώς αποκαλύφθηκε η δράση σωφρονιστικού υπαλλήλου που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών – Τα «αλμυρά» και το «γλυκό»
Γνωστοί έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (12/2) οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδος για τη League A του UEFA Nations League που θα λάβει χώρα από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 28 Μαρτίου 2028.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στον 2ο όμιλο κατά σειρά με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και με τη Σερβία, αφού βρισκόταν στο τέταρτο και τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας.
Η Κύπρος, που συμμετέχει στη League C, κληρώθηκε στον 2ο όμιλο με το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τη Λετονία ή το Γιβραλτάρ.
Την ελληνική αποστολή στην κλήρωση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και οι τεχνικοί διευθυντές των εθνικών ομάδων, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης.
Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02.
Αναλυτικά οι όμιλοι που προέκυψαν μετά την κλήρωση του Nations League
League A
1ος όμιλος: Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Τουρκία
2ος όμιλος: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα
3ος όμιλος: Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία
4ος όμιλος: Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία
League B:
1ος όμιλος: Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Σκόπια
2ος όμιλος: Ουγγαρία, Ουκρανία, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία
3ος όμιλος: Ισραήλ, Αυστρία, Ιρλανδία, Σουηδία,
4ος όμιλος: Πολωνία, Βοσνία, Ρουμανία, Κόσοβο
League C:
1ος όμιλος: Αλβανία, Φινλανδία, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο
2ος όμιλος: Μαυροβούνιο, Κύπρος, Αρμενία, Λετονία ή Γιβραλτάρ
3ος όμιλος: Καζακστάν και μαζί του η Σλοβακία και τα Νησιά Φερόε, Μολδαβία
4ος όμιλος: Ισλανδία, Βουλγαρία, Εσθονία Λουξεμβούργο ή Μάλτα
League D:
1ος όμιλος: Γιβραλτάρ ή Λετονία, Μάλτα ή Λουξεμβούργο, Ανδόρρα
2ος όμιλος: Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν
Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων*:
1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026
3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026
5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026
Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027
Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027
Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027
Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028
* Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02/2026.
- Εθνική Ελλάδας: Κόντρα σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στο Nations League
- Super League: Μόνο για «εκλεκτούς» διαιτητές οι διπλοί ορισμοί
- Dailypost: «Όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύριζε με την κούπα του Ολυμπιακού το 2012»
- Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
- Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
- Πρόστιμο της Euroleague στον Γιώργο Μπαρτζώκα για το περιστατικό στο Ντουμπάι
- Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του ο Χέιζ-Ντέιβις
- Οι χαμηλές πτήσεις και η απόδειξη της ανακύκλωσης των Ελλήνων διαιτητών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις