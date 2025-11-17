sports betsson
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Γιοβάνοβιτς: «Το ποδόσφαιρο ήταν αρκετά σκληρό μαζί μας»
Ποδόσφαιρο 17 Νοεμβρίου 2025 | 20:18

Γιοβάνοβιτς: «Το ποδόσφαιρο ήταν αρκετά σκληρό μαζί μας»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε έναν απολογισμό για την παρουσία της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Η Εθνική αντιμετωπίζει αύριο (18/11, 21;45) στην ουδέτερη Βουδαπέστη τη Λευκορωσία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και στη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε έναν απολογισμό της παρουσίας της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων πως το ποδόσφαιρο ήταν σκληρό με την Εθνική ενώ αναφέρθηκε και σε αυτά που έρχονται στο μέλλον.

Όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

Για το τι έλειψε στα προκριματικά από την Ελλάδα: «Θα έλεγα η συγκέντρωση στα κρισιμότατα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το τουρνουά έγινε γρήγορα, με παιχνίδια σε τρεις μέρες. Αν εξαιρέσω το ματς με τη Δανία που έπρεπε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, αναφορικά με τη σημασία του παιχνιδιού. Δεν έχει σχέση με το Nations League. Πιστεύω ότι και μετά από έναν χρόνο πολύ καλής παρουσίας, τα κρίσιμα παιχνίδια σε σύντομο διάστημα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Κάναμε περισσότερα λάθη από ότι σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Υπάρχουν παιχνίδια που πρέπει να κερδίσεις. Σε αυτό το κομμάτι υποφέραμε αρκετά. Δεν ήταν ο τρόπος παιχνιδιού. η διάθεση και η προσπάθεια. Ήταν λάθη που συσσωρεύτηκαν σε 2-3 παιχνίδια.

Είναι διαφορετικό το επίπεδο στα ματς του Σεπτεμβρίου. Όμως και αυτά τα παιχνίδια ήταν μια εμπειρία που τη ζούσαμε και λογικό είναι να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στην προετοιμασία μας για τα παιχνίδια που έχουν υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Αυτό πρωτίστως αφορά το θέμα της συγκέντρωσης και σημείων του παιχνιδιού που και ο αντίπαλος είναι ομάδα που ελέγχει το παιχνίδι. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε αλλά να είμαστε έτοιμοι για αυτό», ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς.

Για τον κίνδυνο αδιαφορίας: «Δεν έχει συμβεί και δεν πρόκειται να μην έχουμε σαν ομάδα αδιαφορία. Δεν είχαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έχω αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να συμβεί. Δεν έχω τέτοια σημάδια. Το αυριανό ματς δεν είναι ότι είναι το τελευταίο, είναι σε συνθήκες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Σε άδειο γήπεδο. Αλλά είναι προφανώς διαφορετικές οι συνθήκες. Ξέρετε και εσείς ότι σε ένα άδειο γήπεδο δεν είναι εύκολο. Είναι οι χειρότερες συνθήκες. Όσον αφορά τη νοοτροπία και τη διάθεση δεν νομίζω. Με προβληματίζουν περισσότερο οι συνθήκες του παιχνιδιού».

Για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σκωτία: «Με τη Σκωτία έξω κάναμε από τα πιο καλά παιχνίδια. όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού, βάσει και των συνθηκών, ότι θέλαμε αποτυέλεσμα. Κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι, δημιουργήσαμε πολλά. Ήταν ένα γεμάτο ματς. Εκείνο με τη Δανία ήταν δύσκολο να το εξηγήσουμε γιατί εκεί φάνηκε όπως εξελίχθηκε μεγάλη διαφορά στις δύο ομάδες ενώ ουσιαστικά δεν ήταν έτσι. Με πληγώνει το παιχνίδι στην έδρα μας με τη Δανία», συνέχισε ο Γιοβάνοβιτς.

Για όσα έχει κερδίσει η ομάδα και όσα την έχουν απογοητεύσει: «Σιγουρα κερδίσαμε αρκετά πράγματα. Πήραμε άνοδο μαζί με την Αγγλία και προκριθήκαμε στο πιο ψηλό επίπεδο. Αν αναλογιστούμε ότι από το 2018 η Ελλάδα ήταν στο τρίτο γκρουπ και πλέον είναι στο πρώτο, αλλάζει άρδην το επίπεδο που ουσιαστικά δείχνει και θα δείξει πού πραγματικά βρισκόμαστε σε σχέση με τις κορυφαίες ομάδες. Αυτό έγινε μέσα από τα καλά παιχνίδια που κάναμε και πολύ μεγάλη απογοήτευση μας μένει γιατί πίστευα ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα είμασταν στο ίδιο επίπεδο και στα προκριματικά και θα εξασφαλίζαμε με οποιοδήποτε τρόπο την παρουσία μας στο Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο ήταν αρκετά σκληρό μαζί μας. Είναι κάτι που θα πρέπει να ζήσουμε μαζί, και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μη βρεθούμε στην ίδια θέση. Η ομάδα έχει δείξει ότι έχει να δώσει πολλά στο γήπεδο. Έχουμε δημιουργήσει ένα αγωνιστικό προφίλ. Όμως υπάρχουν και θέματα που πρέπει να διορθώσουμε για να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα. Συγκέντρωση, πράγματα που μας δημιουργούν προβλήματα, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να μάθουμε από τα παιχνίδια και όχι από την καθημερινή τριβή. Αλλαγές που μπορεί και πρέπει να κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι».

Για τη League A του Nations League: «Γενικώς είναι μια περίοδος δύσκολη. Πέρσι αυτή την περίοδο είχαμε μπροστά μας τα playoffs με τη Σκωτία. Και είχαμε θα έλεγα μια προετοιμασία για να διεκδικήσουμε έναν καλό στόχο. Τώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τα παιχνίδια του Μαρτίου να κάνουμε καλή προετοιμασία για τα παιχνίδια τον Σεπτέμβριο. Επειδή το πρώτο γκρουπ δεν μας δίνει περιθώρια χαλάρωσης, είναι ματς υψηλού επιπέδου, θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Θα μπορεί να μας δώσει πράγματα για τις κληρώσεις για το Euro.

Θα είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ομάδες που είναι σε έναν βαθμό ετοιμότητας και επίπεδο πιο υψηλό από εμάς. Αν δούμε τα γκρουπ είναι έτσι. Να έχουμε ανάλογες εμπειρίες με αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Έχουμε και νέα παιδιά που δεν έχουν τόσες εμπειρίες σε αυτό το επίπεδο. Τα παιχνίδια για αυτούς είναι μια νέα εμπειρία γιατί και το επίπεδο των Εθνικών Ομάδων θα είναι το πιο υψηλό. Οι εμπειρίες των παικτών παίζουν σημαντικό ρόλο».

Για τη συγκέντρωση: «Υπήρχαν πράγματα όπου μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεχθήκαμε γκολ με τρόπους που δεν είχαμε συνηθίσει. Λένε ότι είναι θέμα συγκέντρωσης, όμως κάναμε και λάθη. Έτυχαν στα παιχνίδια που ήταν πολύ κρίσιμα. Και προχθές έγιναν λάθη. Μπορεί να είναι κούραση ή συγκέντρωση. Υπάρχουν πάντα θέματα με τις Εθνικές Ομάδες, είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Για αυτό βλέπετε κάποιες εκπλήξεις στα διεθνή παιχνίδια. Αλλά εδώ σε εμάς χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση αφού δεν έχουμε καθημερινή τριβή. Πάντα ζητάμε αυτή η συγκέντρωση να είναι στον μέγιστο βαθμό. Μπορεί εμείς να τους ζητάμε διαφορετικά πράγματα από τις ομάδες τους. Ξέρετε στη διάρκεια του αγώνα όταν έρχονται δυσκολίες, είναι σημαντικές οι συνήθειες του παιχνιδιού», πρόσθεσε ο Γιοβάνοβιτς.

Για το αν υπάρχει άγχος: «Παίζει και ο αντίπαλος, μην το ξεχνάτε. Το άγχος για να οδηγήσουμε την ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση δεν είναι κάτι νέο, είναι θετικό. Όταν έχεις ένταση σίγουρα υπάρχει και λίγο στρες. Είναι θετικό γιατί θέλεις να πάρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιες φάσες που έγιναν που δεν είναι στο ποδόσφαιρο πάντα εύκολο να τα εξηγήσουμε όλα. Και σαν προπονητής δεν μπορείς να εξηγήσεις γιατί γίνονται κάποια πράγματα. Για εσάς είναι πιο εύκολο γιατί απέξω σχολιάζετε αυτό που βλέπετε. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο.

Το κάθε τι μπορέι να αλλάξει την ψυχολογία του παιχνιδιού. Είναι πολλά που εξαρτώνται καθαρά από τη στιγμή της συγκέντρωσης και της αντίδρασης στις δυσκολίες. Τη δυσκολία να μπορείς να έισαι πάντα προεοτιμασμένος για οτιδήποτε συμβεί. Έχουν πλεονέκτημα οι ομάδες που έχουν εμπειρία από πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Πάντα πιστεύω ότι οι καλύτεροι αντίπαλοι θα σε κάνουν καλύτερο για το αύριο. Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Εμένα με κάνουν καλύτερο, τους παίκτες επίσης από την απόψη της δυσκολίας και του βαθμού ετοιμότητας που απαιτείται. Έχουμε ξεπεράσει το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας με μεγάλη δυναμική και μπήκαμε δίκαια και σύντομα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όμως τα πράγματα τώρα θα είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα».

Για το Σκωτία – Δανία και αν θα κάνει αλλαγές: «Δεν θέλω πολύ συζήτηση για το Δανία – Σκωτία. Δεν με απασχολεί, δεν είμαστε εκεί. Βάσει των παιχνιδιών που έχουμε κάνει θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Θα γίνουν αλλαγές για λόγους που αφορούν και το ματς με τη Σκωτία, που ήταν πολύ απαιτητικό όπως εξελίχθηκε. Βρεθήκαμε από το 3-0 να υποφέρουμε. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Άρα βάση και των εικόνων που έχω από τους παίκτες και το ίδιο το παιχνίδι, φάνηκε ότι ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες αλλαγές, να φρεσκάρουμε κάποια πράγματα. Το να κάνω μεγάλο ροτέισιον είναι πολύ χρήσιμο. Πρέπει να έχουμε μια ομάδα που θα έχει κάποιες αλλαγές, έχουμε και μια ομάδα που είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα ματς και είναι και οι μη ιδανικές συνθήκες παιχνιδιού», κατέληξε ο Γιοβάνοβιτς.

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
