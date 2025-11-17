Ρέτσος: «Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας, σοβαροί και με την Λευκορωσία»
Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από την τελική φάση του Μουντιάλ, για το τι χρειάζεται η Εθνική, αλλά και για το ματς με τη Λευκορωσία.
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
- Είναι ή όχι νόμισμα το bitcoin; – Τι απαντά η ΤτΕ
- Τι αλλάζει στις συναλλαγές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου
- Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να μιλά για την αναμέτρηση. Παράλληλα, ο Ρέτσος αναφέρθηκε στον αποκλεισμό της Εθνικής μας, αλλά και στο τι χρειάζεται να αλλάξει ενόψει της νέας πρόκλησης για το Euro.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος:
«Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας. Με τη Σκωτία δείξαμε ότι είμαστε σοβαροί κι ότι θέλαμε να νικήσουμε. Το ίδιο θα επιδιώξουμε και με τη Λευκορωσία, έστω κι αν είναι αδιάφορο το ματς».
Για το παιχνίδι κόντρα στη Λευκορωσία: «Είναι ευρωπαϊκό ματς, όλα τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Η Λευκορωσία έφερε ισοπαλία εκτός με τη Δανία και σίγουρα είναι σημαντικό και για την ψυχολογία μας για τη συνέχεια στο Nations League».
Για το σύνολο των παικτών: «Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, με ποιότητα, έμπειρους και νέους. Έχουμε καλό κλίμα και ικανό σταφ. Ήταν αποτυχία ο αποκλεσιμός, αλλά έχουμε σύνολο και θα δείξουμε στο μέλλον τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο και θα έρθουν προκρίσεις».
Για τα λάθη που έκανε η Εθνική: «Το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση σε ένα ματς, ποιοτικά είμαστε σε φοβερό επίπεδο, με νέους παίκτες που διακρίνονται εντός κι εκτός συνόρων. Είναι η νοοτροπία που δεν είναι κακή, αλλά τα λάθη σε υψηλό επίπεδο κοστίζουν. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη, αλλά δεν πρέπει ν’ αλλάξουμε κάτι».
Για τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο: «Μας επηρέασε, στενοχωρηθήκαμε με τον αποκλεισμό, βλέποντας τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει πολλή ποιότητα και μέλλον. Βλέπουμε παιδιά 17-18-19 παιδιά με φοβερή ωριμότητα. Όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και μπορούμε να καταφέρουμε πολλά».
Για τη συμμετοχή του με τα γαλανόλευκα: «Θέλω να παίζω ανεξαρτήτως χρόνου στην Εθνική. Είναι τιμή μου να παίζω στην Εθνική και θέλω όλοι να πάμε σε μεγάλες διοργάνωσης».
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
- Γαλλία: Προσεχώς διπλή φορολόγηση των fast food
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 18.11.2025]
- Σεισμός στη Σκύρο: Η πρώτη εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα για τα 4,6 Ρίχτερ
- Νέος Κόσμος: Αναζητούν δύο άτομα για το θρίλερ με τον νεκρό οδηγό
- Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις