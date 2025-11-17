Ρέτσος: «Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας, σοβαροί και με την Λευκορωσία»

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να μιλά για την αναμέτρηση. Παράλληλα, ο Ρέτσος αναφέρθηκε στον αποκλεισμό της Εθνικής μας, αλλά και στο τι χρειάζεται να αλλάξει ενόψει της νέας πρόκλησης για το Euro.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος:

«Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας. Με τη Σκωτία δείξαμε ότι είμαστε σοβαροί κι ότι θέλαμε να νικήσουμε. Το ίδιο θα επιδιώξουμε και με τη Λευκορωσία, έστω κι αν είναι αδιάφορο το ματς».

Για το παιχνίδι κόντρα στη Λευκορωσία: «Είναι ευρωπαϊκό ματς, όλα τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Η Λευκορωσία έφερε ισοπαλία εκτός με τη Δανία και σίγουρα είναι σημαντικό και για την ψυχολογία μας για τη συνέχεια στο Nations League».

Για το σύνολο των παικτών: «Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, με ποιότητα, έμπειρους και νέους. Έχουμε καλό κλίμα και ικανό σταφ. Ήταν αποτυχία ο αποκλεσιμός, αλλά έχουμε σύνολο και θα δείξουμε στο μέλλον τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο και θα έρθουν προκρίσεις».

Για τα λάθη που έκανε η Εθνική: «Το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση σε ένα ματς, ποιοτικά είμαστε σε φοβερό επίπεδο, με νέους παίκτες που διακρίνονται εντός κι εκτός συνόρων. Είναι η νοοτροπία που δεν είναι κακή, αλλά τα λάθη σε υψηλό επίπεδο κοστίζουν. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη, αλλά δεν πρέπει ν’ αλλάξουμε κάτι».

Για τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο: «Μας επηρέασε, στενοχωρηθήκαμε με τον αποκλεισμό, βλέποντας τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει πολλή ποιότητα και μέλλον. Βλέπουμε παιδιά 17-18-19 παιδιά με φοβερή ωριμότητα. Όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και μπορούμε να καταφέρουμε πολλά».

Για τη συμμετοχή του με τα γαλανόλευκα: «Θέλω να παίζω ανεξαρτήτως χρόνου στην Εθνική. Είναι τιμή μου να παίζω στην Εθνική και θέλω όλοι να πάμε σε μεγάλες διοργάνωσης».