Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»

Το Σάββατο (15/11) ήταν μία πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τον Χρήστο Μουζακίτη. Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού, πέρα από το γεγονός ότι αγωνίστηκε βασικός στη νίκη της Εθνικής Ελλάδας με 3-2 επί της Σκωτίας και ήταν εξαιρετικός, παράλληλα κατέκτησε και το βραβείο Golden Boy Web 2025! Έτσι, ο νεαρός χαφ έγραψε Ιστορία, καθώς ξεπέρασε σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, για να γίνει ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο.

Μετά το ματς της Εθνικής στο Καραϊσκάκη, δήλωσε πως η συγκεκριμένη διάκριση είναι μια ιδιαίτερη χαρά για εκείνον, αλλά και πως φροντίζει να μην ενθουσιάζεται, παραμένοντας προσηλωμένος στους στόχους που έχει θέσει για τη ζωή του από μικρό παιδί.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μουζακίτης:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα αυτό το βραβείο. Εντάξει, να πω την αλήθεια δεν το περίμενα όταν είχε πρωτοβγεί στα media κλπ η ψηφοφορία. Είχα δει ότι υπάρχουν πολλά μεγάλα ονόματα μέσα. Προσπαθώ να μην ενθουσιάζομαι μ’ αυτά τα πράγματα και να μένω πάντα στους στόχους που έχω θέσει από μικρό παιδί».