Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης πέτυχε ένα σπουδαίο και ιστορικό επίτευγμα, καθώς πήρε το βραβείο European Golden Boy Web για το 2025 και έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που το καταφέρνει. Ο μέσος του Ολυμπιακού ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες ψήφους ανάμεσα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και λαμβάνει μία άκρως τιμητική διάκριση μόλις στα 18 του χρόνια.

Ο «Μούζα» πραγματοποιεί απίστευτη διετία με τη φανέλα του Ολυμπιακού τα σάρωσε όλα και αποδεικνύει πόσο σπουδαίο πρότζεκτ είναι τόσο για τους Πειραιώτες, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο νεαρός χαφ των νταμπλούχων Ελλάδας τερμάτισε στην κορυφή της σχετικής ψηφοφορίας ανάμεσα σε 100 ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών και άλλα δύο μεγάλα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Συγχαρητήρια Χρήστο για την κατάκτηση του Golden Boy Web 2025! Είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα!🏆 Congratulations Christos on winning the 2025 Golden Boy Web award! We are very proud of you! 🏆 Congratulazioni Christos per la vittoria del Golden Boy Web 2025! Siamo molto… pic.twitter.com/f3OkxMRJ3H — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 15, 2025

Αυτό που είναι άξιο αναφοράς όμως είναι ότι ο Μουζακίτης παίρνει το βραβείο ξεπερνώντας κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ευρωπαϊκής σκηνής, αλλά σπουδαία ταλέντα, που έχουν καταφέρει ήδη να «εκτοξεύσουν» την αξία τους. Συγκεκριμένα, ο «Μούζα» έχει κάνει όλη την Ευρώπη να παραμιλάει με τις ικανότητες του και βρίσκεται πάνω από τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ, τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν και φυσικά τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα.

Ο Μουζακίτης και η πρώτη δεκάδα:

1. Χρήστος Μουζακίτης – 472.913

2. Κενάν Γιλντίζ – 385.850

3. Γιαν Κάρλο Σίμιτς – 159.143

4. Αρντά Γκιουλέρ – 114.170

5. Ντεζιρέ Ντουέ – 21.572

6. Λαμίν Γιαμάλ – 7.161

7. Μπάμπης Κωστούλας – 5.968

8. Λένι Γιορό – 5.163

9. Πάου Κουμπαρσί – 4.654

10. Τζομπ Μπέλινγκχαμ – 3.752

Από τον Γιαμάλ στον Γιλντίζ και τον Ντουέ – Ποιους άφησε πίσω του ο Μουζακίτης

Ο Μουζακίτης παίρνει ένα σπουδαίο βραβείο και το ποδόσφαιρο υποκλίνεται στον «Έλληνα Μόντριτς», που έχει κατακτήσει το Youth League με την Κ19 του Ολυμπιακού το 2024 και είναι βασικός μέλος της πρώτης ομάδας από πέρσι έχοντας 49 συμμετοχές, 2 γκολ και 6 ασίστ, μετρώντας ήδη στο… παλμαρέ του ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Κενάν Γιλντίζ – Γιουβέντους

Ο Κενάν Γιλντίζ αποτελεί το μεγάλο αστέρι της Γιουβέντους και βρέθηκε στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας πίσω από το «χρυσό» παιδί της Ελλάδας με 385.850 ψήφους. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός είναι 20 χρονών, είναι βασικό μέλος της Γηραιάς Κυρίας και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Γιλντίζ έχει χρηματιστηριακή αξία στο transfermarkt που αγγίζει τα 75.000.000 ευρώ, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος έχει αγωνιστεί ήδη σε όλες τις διοργανώσεις με τη Γιουβέντους σε 18 παιχνίδια και έχει 6 γκολ και 6 ασίστ και μερικά απίθανα τέρματα.

Γιαν Κάρλο Σίμιτς – Αλ Ιτιχάντ

Ο Γιαν Κάρλο Σίμιτς είναι ένα σπουδαίο ταλέντο που έχει παίξει αντίπαλος με τον Μουζακίτη στον τελικό του Youth League ως παίκτης της Μίλαν. Ο Έλληνας μέσος ήταν ο μεγάλος νικητής, με τον Σίμιτς όμως να είναι ο μόνος που έμεινε στην απονομή και χειροκροτούσε.

Έκτοτε, ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός πήρε μεταγραφή στην Άντερλεχτ, προτού έρθει η Αλ Ιτιχάντ, «σκάσει» 15.000.000 ευρώ και τον κάνει δικό της. Ο νεαρός αμυντικός τερμάτισε στην 3η θέση, ενώ έχει χρηματιστηριακή αξία σύμφωνα με το transfermarkt 8.000.000 ευρώ. Φέτος έχει παίξει και στην Αλ Ιτιχάντ και στην Άντερλεχτ συνολικά 10 παιχνίδια.

Αρντά Γκιουλέρ – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Αρντά Γκιουλέρ είναι ο δεύτερος Τούρκος ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, αλλά είναι κι αυτός πίσω από τον Χρήστος Μουζακίτη. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε στην 4η θέση στην ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας 114.170 ψήφους. Φυσικά πρόκειται για ένα σπουδαίο ταλέντο, που φέτος με τον Τσάμπι Αλόνσο παίζει βασικός στη βασίλισσα, ενώ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Τουρκίας.

Συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις με τους «μερένχες» ο Γκιουλέρ έχει 22 εμφανίσεις, ενώ μετράει 4 γκολ και 8 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί πως η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το transfermarkt αγγίζει τα 60.000.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι αποκτήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε για 26.000.000 ευρώ.

Ντεζιρέ Ντουέ – Παρί Σεν Ζερμέν

O Ντεζιρέ Ντουέ είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικίας του στη Γαλλία, έχει κατακτήσει ήδη το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, σκοράροντας και στον τελικό δύο φορές, στο εμφατικό 5-0 με την Ίντερ. Και είναι κι αυτός μόλις 20 ετών. Πριν από έναν χρόνο περίπου και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο μεταγράφηκε στους Παριζιάνους από τη Ρεν για 50.000.000 ευρώ και είναι παίκτης που ήταν υποψήφιος και για τη «Χρυσή Μπάλα».

Στην ψηφοφορία βγήκε 5ος, ενώ φέτος αγωνίζεται κανονικά βασικός τόσο στην Παρί όσο και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έχει παίξει 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και έχει 4 γκολ και 3 ασίστ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 90.000.000 ευρώ σύμφωνα με το transfermarkt.

Λαμίν Γιαμάλ – Μπαρτσελόνα

Για τον Λαμίν Γιαμάλ ότι και να πει κανείς είναι λίγο. Είναι μόλις 18 ετών και είναι το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, έχει υπογράψει συμβόλαιο με «τρελές» ρήτρες αποδέσμευσης και έχει κατακτήσει ήδη και το Euro με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Είναι στην ίδια ηλικία με τον Μουζακίτη, όμως στην ψηφοφορία για το Golden Boy Web ήταν 6ος.

Είναι ο πιο πολυσυζητημένος παίκτης στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Συνολικά τη φετινή χρονιά με τους «μπλαουγκράνα» έχει παίξει 11 παιχνίδια και έχει 6 γκολ και 6 ασίστ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 200.000.000 ευρώ και είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη αξία σύμφωνα με το transfermarkt στον κόσμο.

Μπάμπης Κωστούλας – Μπράιτον

Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι κι αυτός μέσα στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην 7η θέση, μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό και νυν στην Εθνική, Χρήστο Μουζακίτη. Οι δύο τους έχουν ζήσει με τη φανέλα του Ολυμπιακού απίστευτες στιγμές τόσο στην Κ19 όσο και στην πρώτη ομάδα, όμως ο Κωστούλας πλέον αγωνίζεται στην Premier League και την Μπράιτον από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Έλληνας φορ έχει αρχίσει και προσαρμόζεται στο αγγλικό ποδόσφαιρο και έχει σκοράρει μάλιστα και μια απίθανη κεφαλιά στην αναμέτρηση των «γλάρων» κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» (4-2). Η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το transfermarkt ανέρχεται στα 25.000.000 ευρώ.

The first time a player has assisted someone who was born after their Premier League debut! James Milner’s first match was in November 2002 for Leeds, and he had already played 138 matches when @OfficialBHAFC teammate Charalampos Kostoulas was born in 2007 😳 pic.twitter.com/VLJrWH9yDy — Premier League (@premierleague) October 28, 2025

Λένι Γιορό – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

O Λένι Γιορό αποτελεί έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς που έρχονται στο ποδόσφαιρο, αφού είναι μόλις 20 ετών και αγωνίζεται ήδη βασικός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο υψηλόσωμος στόπερ είναι κι αυτός στην πρώτη δεκάδα και ειδικότερα στην 8η θέση και πρόκειται για έναν παίκτη που αποκτήθηκε πριν από δύο καλοκαίρια για 62.000.000 ευρώ.

Ο Γιορό φέτος παίζει βασικός στην Premier League και έχει γράψει συνολικά 11 συμμετοχές και έχει μια ασίστ. Η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 55.000.000 ευρώ και αποτελεί ακόμη έναν Γάλλο που είναι κάτω των 21 και θεωρείται μεγάλο πρότζεκτ.

Πάου Κουμπαρσί – Μπαρτσελόνα

Ο Πάου Κουμπαρσί είναι 18 χρονών και είναι ο 9ος της λίστας. Είναι παιδί των ακαδημιών της «Masia» και αγωνίζεται εδώ και δυο χρόνια βασικός στην Μπαρτσελόνα. Είναι ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός της σταθερά και ο πιο ακριβός παίκτης για τη θέση του σύμφωνα με το transfermarkt, αφού αξία 80.000.000 ευρώ.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ στηρίζεται στο ταλέντο του με την μπάλα στα πόδια, ενώ παίζει και στην εθνική Ισπανίας. Συνολικά τη φετινή σεζόν ο Κουμπαρσί έχει παίξει σε 12 παιχνίδια σε La Liga και Champions League.

Τζομπ Μπέλινγκχαμ – Ντόρτμουντ

Ο Τζομπ Μπέλινγκχαμ είναι ο αδερφός του Τζουντ, που κάνει απίθανα πράγματα στη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι παίκτης που στην ψηφοφορία ήταν στην 10η θέση. Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και φέτος μεταγράφηκε στην Ντόρτμουντ από τη Σάντερλαντ για 30.500.000 ευρώ. Έχει ακολουθήσει τον δρόμο του αδερφού του, μόνο που εκείνος είχε κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο, που πήρε φέτος ο Μουζακίτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζομπ Μπέλινγκχαμ έχει παίξει ήδη με τη φανέλα των Βεστφαλών σε 20 παιχνίδια φέτος και μετράει 1 τέρμα και 3 ασίστ. Η χρηματιστηριακή αξία του 20χρονου χαφ είναι στα 30.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το transfermarkt.