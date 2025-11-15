Η Ευρώπη μιλά για τον Χρήστο Μουζακίτη: Το «χαμόγελο» του Ολυμπιακού έγινε Golden Boy (2025)

Ο μύθος λέει πως μικρός ήθελε να γίνει τερματοφύλακας. Να παίρνει θέση στο τελευταίο σημείο υπεράσπισης του αγωνιστικού χώρου. Να μένει μόνος μπροστά στην απειλή με εκείνο το μεγαλείο της ταπεινότητας που απαιτεί η περίσταση. Για τον ίδιο. Για τους συμπαίκτες του. Για την ομάδα. Μια βαθιά συναισθηματική επιλογή που λέει πολλά για το ποδόσφαιρο, πέρα από το ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι που όλοι θέλουν να βάλουν γκολ… Και αν δεν έτυχε τελικά να φορέσει τα γάντια. Και αν το θαυματουργό αριστερό του πόδι, ευτυχώς, τον οδήγησε στα μισά του γηπέδου; Ο χαρακτήρας του ίδιος και απαράλλαχτος. Κάποιος που μια ζώνη πίσω από τα γεγονότα θα φροντίσει για τους άλλους. Με μια του πάσα. Με ένα χαμόγελο σιγουριάς που λες και ξεκινά από τα μάτια του. Εκείνη η αίσθηση πως όλα θα πάνε καλά. Αυτός είναι ο Χρήστος Μουζακίτης.

H μικρή ιδιοφυΐα του Ολυμπιακού. Κάποιος που το ποδόσφαιρο τον διάλεξε για Golden Boy. Πρωταθλητής Ευρώπης (Youth League) με τους Ερυθρόλευκους το 2024. Πρωταγωνιστής στον θρίαμβο του εγχώριου νταμπλ στα 100 γενέθλια του club. Και εδώ και λίγες ώρες νικητής του Golden Boy web.

Είναι δύο δεκαετίες τώρα που η Tuttosport από τον Ιταλικό Βορρά έχει θεσπίσει μια σειρά από δικά της βραβεία θέλοντας να δείξει το αύριο του ποδοσφαίρου. Φέτος καμαρώνει και αυτή για τον Έλληνα που οδήγησε σχεδόν μισό εκατομμύριο φίλους του football στην ίδια επιλογή. Στο ίδιο φωτεινό πρόσωπο. Στο ίδιο χαμόγελο. Στο διαμάντι του Ολυμπιακού και της Ελλάδας.

Το Tuttosport σε δημοσίευμά του, τόσο στην έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική του μορφή, αποθεώνει τον Έλληνα μέσο κάνοντας μία εκτενή ανάλυση της καριέρας του, αλλά και του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα της Tuttosport:

«Για πρώτη φορά, ένας Έλληνας παίκτης θριάμβευσε στο βραβείο Golden Boy Web. Ψήφοι οπαδών από όλο τον κόσμο μαζεύονται σε μια διαδικτυακή ψηφοφορία στην ιστοσελίδα. Έτσι, ο Χρήστος Μουζακίτης, ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού, κέρδισε το βραβείο Golden Boy Web 2025 με το πάτημα ενός κουμπιού, με σχεδόν 473.000 ψήφους στους διάφορους μηνιαίους γύρους (ίσο με το 39% όλων των ψήφων), ξεπερνώντας τον περσινό νικητή, τον Τούρκο παίκτη της Γιουβέντους Κενάν Γιλντίζ (σχεδόν 386.000 ψήφους, ίσο με 31,8%).

Πάντα υπό έλεγχο

Ο Μουζακίτης ξεκίνησε δυναμικά, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση μια εβδομάδα μετά την έναρξή της ψηφοφορίας το περασμένο καλοκαίρι. Στη συνέχεια, αύξησε το προβάδισμά του, καταφέρνοντας τελικά να βάλει τέλος στην προσπάθεια των Τούρκων οπαδών να συσπειρωθούν, για χάρη του Γιλντίζ . Αλλά δεν ήταν αρκετό να συγκεντρωθούν οι σχεδόν 90.000 ψήφοι που έπρεπε ώστε να ξεπεράσουν τον Έλληνα. Αυτή είναι η 8η έκδοση του τροπαίου Tuttosport, το οποίο διεξάγεται παράλληλα με το βραβείο «Absolute Best» του Golden Boy (φέτος σηματοδοτεί την 23η επέτειό του). Αξίζει να θυμηθούμε ότι οι 100 υποψήφιοι για το βραβείο Web και οι 25 φιναλίστ (συμπεριλαμβανομένων των 5 «wild cards») είναι οι ίδιοι που ανταγωνίζονται για τον «Absolute Best». Οι πρώτοι 7 νικητές του Golden Boy Web ήταν ο Ολλανδο-Σουριναμέζος Κλάιβερτ , ο Γαλλο-Μαροκινός Γκεντούζι , ο Ισπανο-Γουινεζικός Φατί , ο Γερμανο-Νιγηριανός Αντεγιέμι , ο Ιταλο-Πολωνός Ζαλέφσκι , ο Αγγλο-Τζαμαϊκανός Μπέλινγκχαμ και τον περασμένο Δεκέμβριο, όπως αναφέρθηκε, ο ταλαντούχος παίκτης της Γιουβέντους, Γιλντίζ, που γεννήθηκε στη Γερμανία από Τούρκο πατέρα και Γερμανίδα μητέρα.

Κέρδισε το UEFA Youth League

Γεννημένος στην Αθήνα τα Χριστούγεννα του 2006, ο Χρήστος ξεκίνησε την καριέρα του με την ομάδα νέων του Ηρακλείου, ένα βορειοδυτικό προάστιο της ελληνικής πρωτεύουσας. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ακαδημία της ΑΕΚ, από την οποία ο Ολυμπιακός τον υπέγραψε σε ηλικία 10 ετών. Σε λιγότερο από οκτώ χρόνια, έχει ανέβει ταχύτερα στις τάξεις. Ξεχώρισε με τις ομάδες Under-17 και Under-19 των της «γαλανόλευκης».

Πέρυσι, κέρδισε το Youth League (το Champions League για την Under-19) με τον Ολυμπιακό νικώντας τη Μίλαν με 3-0 στον τελικό που διεξήχθη στο Centre Sportif Colovray στη Νιόν, μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από την έδρα της UEFA. Σκοράροντας μάλιστα το πρώτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Το καλοκαίρι του 2024, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα από τον Βάσκο προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τον ξεκίνησε αμέσως, σε τέτοιο βαθμό που τον περασμένο Νοέμβριο – πριν κλείσει τα 18 – κέρδισε την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα της Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση του Σέρβου προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Έκτοτε, έχει καταγράψει έξι συμμετοχές για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Με τον Ολυμπιακό , πήρε το νταμπλ, κατακτώντας το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας φέτος. Στη σεζόν που διανύουμε έχει πραγματοποιήσει οκτώ εμφανίσεις και έχει δώσει δύο ασίστ.

H χρηματιστηριακή του αξία όλο και αυξάνεται

Θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, και οι… θαυμαστές δεν λείπουν. Η ουρά των ενδιαφερόμενων μερών είναι μεγάλη : Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, αλλά και άλλες ομάδες όπως η Μίλαν και η Νάπολι. Ο πρώην παίκτης της Γιουβέντους, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, Σέρβος αθλητικός διευθυντής του «Θρύλου», τονίζει ότι ο νεαρός θα μείνει στον Πειραιά. Αλλά όλα είναι στα χέρια του ισχυρού μεγιστάνα της ναυτιλίας, Ευάγγελου Μαρινάκη, ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ. Το συμβόλαιο του Μουζακίτη έχει διάρκεια μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029. Ξεκίνησε ως τερματοφύλακας σε νεαρή ηλικία, και στη συνέχεια ένα επικίνδυνο χτύπημα από αντίπαλο παραλίγο να του κοστίσει ένα μάτι. Μόλις ανάρρωσε, δεν ήθελε ποτέ ξανά να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια…».