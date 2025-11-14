Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Η ψηφοφορία για το βραβείο του Golden Boy Web, πλησιάζει στο τέλος της, με τον τέταρτο και τελευταίο γύρο να είναι σε εξέλιξη και ένα όνομα είναι στην κορυφή των προτιμήσεων. Ο Χρήστος Μουζακίτης…

Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού τερμάτισε στην πρώτη θέση στους τρεις πρώτους γύρους και στον τελευταίο βρισκόταν μέχρι πρότινος πίσω από τον περσινό νικητή, Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους.

Ωστόσο, ο Μουζακίτης έχει ανακτήσει το προβάδισμα της ψηφοφορίας και έτσι ο Έλληνας χαφ του Ολυμπιακού οδεύει προς την κατάκτηση του βραβείου. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως στους τρεις πρώτους γύρους, ψήφισαν περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια φίλαθλοι.

Αυτή τη στιγμή, ο «Μούζα» σε συνολικά 117.884 ψήφους, έχει το 33,4%, που ισούται με 39.407 ψήφους. Ο Γιλντλίζ απέχει μόλις 118 ψήφους στη δεύτερη θέση, ενώ ο Γκιουλέρ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 27,2%.

Πέρα από τον Χρήστο Μουζακίτη, στην ίδια λίστα είναι δύο ακόμη Έλληνες. Ο πρώην πια συμπαίκτης του «Μούζα» στον Ολυμπιακό και νυν σέντερ φορ της Μπράιτον, Μπάμπης Κωστούλας, αλλά και το wonderboy της βελγικής Γκενκ και της Εθνικής ομάδας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πέρα από αυτούς, «ανταγωνιστές» του Μουζακίτη για το βραβείο είναι παίκτες όπως ο Γιλντίζ της Γιουβέντους, οι Γκιουλέρ, Μασταντουόνο και Χούισεν της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα, οι Ντουέ, Ζαΐρ-Εμερί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γιορό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Εστεβάο της Τσέλσι.

Τι είναι το βραβείο Golden Boy Web

Το βραβείο Golden Boy Web είναι το ψηφιακό, διαδραστικό βραβείο παράλληλο με το βραβείο Golden Boy της Tuttosport, με μία σημαντική διαφορά: Οι οπαδοί έχουν τον τελευταίο λόγο. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό Golden Boy, το οποίο ξεκινά με μια σταθερή λίστα 100 κορυφαίων ταλέντων στο τέλος της σεζόν και σταδιακά περιορίζεται σε έναν νικητή, το Golden Boy Web δίνει έμφαση στη συμμετοχή των οπαδών.

Κάθε μήνα, δημοσιεύεται μια νέα λίστα με νεαρούς παίκτες από τα 25 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι οπαδοί ψηφίζουν όχι μόνο με βάση την απόδοσή τους, αλλά και με βάση τον ψηφιακό αντίκτυπό τους. Μέσω της δημόσιας ψηφοφορίας, επιλέγεται ένας «Νικητής του Μήνα». Μετά από πέντε γύρους μηνιαίας ψηφοφορίας, λαμβάνει χώρα ο μεγάλος τελικός και η κοινότητα ανακηρύσσει τον νικητή. Δεν έχει σημασία μόνο η ικανότητα στο γήπεδο, αλλά και η δημοτικότητα και ο αντίκτυπος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.