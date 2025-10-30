Πάντα πρώτος ο Μουζακίτης στις προτιμήσεις του κοινού για τον καλύτερο νέο παίκτη

Η ψηφοφορία για το βραβείο του Golden Boy Web, δηλαδή για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο ηλικίας κάτω των 21, πλησιάζει στο τέλος της! Ο τέταρτος και τελευταίος γύρος της ξεκίνησε και το ποδοσφαιρικό κοινό ήδη έχει «κλικάρει» δεκάδες χιλιάδες φορές, προκειμένου να αναδείξει το… πιο χρυσό παιδί της μπάλας.

Αυτό, δεν αποκλείεται να είναι ο «δικός μας», Χρήστος Μουζακίτης! Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων των Ευρωπαίων φιλάθλων, έχοντας συλλέξει τις περισσότερες ψήφους. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως στους τρεις πρώτους γύρους, ψήφισαν περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια φίλαθλοι.

Μπορείτε να ψηφίσετε ΕΔΩ.

Πέρα από τον Χρήστο Μουζακίτη, στην ίδια λίστα είναι δύο ακόμη Έλληνες. Ο πρώην πια συμπαίκτης του «Μούζα» στον Ολυμπιακό και νυν σέντερ φορ της Μπράιτον, Μπάμπης Κωστούλας, αλλά και το wonderboy της βελγικής Γκενκ και της Εθνικής ομάδας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πέρα από αυτούς, «ανταγωνιστές» του Μουζακίτη για το βραβείο είναι παίκτες όπως ο Γιλντίζ της Γιουβέντους, οι Γκιουλέρ, Μασταντουόνο και Χούισεν της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα, οι Ντουέ, Ζαΐρ-Εμερί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γιορό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Εστεβάο της Τσέλσι.

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω βραβείο, το 2024 το κέρδισε ο Κενάν Γιλντίζ, το 2023, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, το 2022 ο Νικόλα Ζαλέφσκι, το 2021 ο Καρίμ Αντεγιέμι και το 2020 ο Άνσου Φάτι.

Τι είναι το βραβείο Golden Boy Web

Το βραβείο Golden Boy Web είναι το ψηφιακό, διαδραστικό βραβείο παράλληλο με το βραβείο Golden Boy της Tuttosport, με μία σημαντική διαφορά: Οι οπαδοί έχουν τον τελευταίο λόγο. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό Golden Boy, το οποίο ξεκινά με μια σταθερή λίστα 100 κορυφαίων ταλέντων στο τέλος της σεζόν και σταδιακά περιορίζεται σε έναν νικητή, το Golden Boy Web δίνει έμφαση στη συμμετοχή των οπαδών.

Κάθε μήνα, δημοσιεύεται μια νέα λίστα με νεαρούς παίκτες από τα 25 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι οπαδοί ψηφίζουν όχι μόνο με βάση την απόδοσή τους, αλλά και με βάση τον ψηφιακό αντίκτυπό τους. Μέσω της δημόσιας ψηφοφορίας, επιλέγεται ένας «Νικητής του Μήνα». Μετά από πέντε γύρους μηνιαίας ψηφοφορίας, λαμβάνει χώρα ο μεγάλος τελικός και η κοινότητα ανακηρύσσει τον νικητή. Δεν έχει σημασία μόνο η ικανότητα στο γήπεδο, αλλά και η δημοτικότητα και ο αντίκτυπος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.