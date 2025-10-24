Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν το μουσείο της ομάδας και είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα… ταξίδι στο παρελθόν των Πειραιωτών.

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε δίπλα στο τρόπαιο του UEFA Youth League όπου αναφέρθηκε στα πέναλτι που εκτέλεσε κόντρα σε Ναντ και Μίλαν, παράλληλα στάθηκε στο ότι είναι πλέον μέλος της πρώτης ομάδας, ενώ επισήμανε ότι το μουσείο είναι μια καλή ευκαιρία για… επανάληψη.

Για το τι σκέφτηκε όταν ήταν έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι κόντρα στη Μίλαν στον τελικό του UEFA Youth League: «Με πήγες πίσω σε μία από τις πιο από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου. Εκείνη την ώρα δεν σκεφτόμουν πραγματικά απολύτως τίποτα, το κεφάλι μου ήταν κενό, ήταν απλά το πέναλτι κι εγώ τίποτα άλλο. Δεν σκεφτόμουν ούτε το τρόπαιο μετά, ούτε τι είχε γίνει προηγουμένως, απολύτως τίποτα».

Για το ότι είχε χάσει το πέναλτι κόντρα στη Ναντ, αλλά με τη Μίλαν δεν το σκέφτηκε καθόλου και πήρε την μπάλα για να εκτελέσει: «Όσο ο διαιτητής βρισκόταν στο VAR η αλήθεια είναι ότι μου ερχόντουσαν στο μυαλό μου οι αναμνήσεις πριν τρεις μέρες, που είχα χάσει το πέναλτι, αλλά μόλις έδειξε την άσπρη βούλα είπα δεν υπάρχει περίπτωση απλά θα πάρω την μπάλα».

Για το ότι είναι μέλος πλέον της πρώτης ομάδας, το πως έζησε το τουρ, αλλά και τη συνολική εμπειρία: «Είναι προφανώς η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή μου, τώρα είμαι μέλος της πρώτης ομάδας και θέλω να πω για το μουσείο ότι έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από όλους. Δεν περίμενα ένα τέτοιο αποτέλεσμα γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ. Είναι πράγματα που μερικοί δεν γνωρίζουν, όπως ακόμα κι εγώ γιατί ήμουν νεότερος ή δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Αλλά είναι κάποια πράγματα που αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις να τα δεις. Ακόμα κι αν τα έχεις περάσει και τα έχεις βιώσει, νομίζω είναι μια καλή επανάληψη για να τα ξανανιώσεις».

Για το ότι μέσα στο μουσείο υπάρχουν αμέτρητα τρόπαια στο μουσείο, όμως παραμένει η δίψα στον Ολυμπιακό για να κατακτηθούν κι άλλα, και το αν μπορεί να εξηγήσει τη νοοτροπία που υπάρχει καθότι έχει μεγαλώσει στον σύλλογο: «Αυτή είναι η νοοτροπία της ομάδας ποτέ τίποτα δεν είναι αρκετό, νομίζω το έχουμε περάσει όλοι από μικρή ηλικία, όσοι βρισκόμαστε ακόμα και από τις ακαδημίες. Ότι πάντα στο μυαλό μας ήταν η νίκη και τα τρόπαια, τίποτα άλλο».

Ορτέγκα: «Με εντυπωσίασαν οι πολλές κούπες»

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βρέθηκε μαζί με την ομάδα του Ολυμπιακού στο νέο μουσείο της ομάδας στο Καραϊσκάκη και στις δηλώσεις του στάθηκε στα πάρα πολλά τρόπαια της ομάδας που τον εντυπωσίασαν, ενώ αναφέρθηκε και στην τρομερή πορεία των Πειραιωτών μέχρι την κατάκτηση του Conference League.

Σύσσωμη η ομάδα του Ολυμπιακού μετά το τέλος της προπόνησης στο «Γ. Καραϊσκάκης», βρέθηκε στο νέο μουσείο της ομάδας και ξεναγήθηκε στους χώρους της, σε ένα συγκινησιακά «ερυθρόλευκο» ταξίδι μνήμης και ιστορίας.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα στις δηλώσεις που έκανε στο MEGA, αναφέρθηκε στα πράγματα που τον εντυπωσίασαν και έκανε ιδιαίτερη μνεία στα πάρα πολλά τρόπαια που είδε εκεί, αλλά και στην αλησμόνητη πορεία του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του Conference League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ορτέγκα:

Πώς αισθάνεται για το νέο μουσείο του Ολυμπιακού: «Είναι απίστευτο, είναι πάρα πολύ όμορφο, μια υπέροχη επίσκεψη στην οποία μπορεί ο καθένας να δει την ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι ένα μέρος που όλος ο κόσμος της ομάδας μπορεί να επισκεφτεί για να ενημερωθεί και να ζήσει ξανά την ιστορία ενός πολύ μεγάλου συλλόγου, όπως είναι ο Ολυμπιακός».

Για το αν υπήρξε κάποιο σημείο που τον εντυπωσίασε και που του άρεσε περισσότερο: «Το σημείο που υπάρχουν τα τρόπαια. Είναι πάρα πολλά. Η μεγάλη ποσότητα των Κυπέλλων που είδα σήμερα εδώ, πραγματικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο όλο του Μουσείο, όλα τα πράγματα. Βλέπεις πράγματα παλιά, όλη την ιστορία, παίκτες που έχουν περάσει από την ομάδα, ωστόσο με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο μεγάλος αριθμός των τροπαίων.»

Για το πώς ένιωσε βλέποντας ξανά όλη την πορεία και το τρόπαιο του Conference League: «Που και που είναι ωραίο να θυμάσαι. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η πορεία μας, από το παιχνίδι με την Μακάμπι ως τον τελικό. Με κάνει να νιώθω πάρα πολύ περήφανος και πάρα πολύ χαρούμενος για όλα όσα ζήσαμε και χάρηκα που τα ξαναθυμήθηκα».