Ολυμπιακός: Στο Μουσείο ο Γκαλέτι – «Θυμήθηκε ένδοξες στιγμές του παρελθόντος»
Με ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστή την παρουσία του Λουτσιάνο Γκαλέτι στο Μουσείο της ομάδας.
Ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο σύγχρονα Μουσεία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ήδη πλήθος κόσμου το έχει επισκεφτεί, όπως και παλαίμαχοι αστέρες της ομάδας.
Πιο πρόσφατο παράδειγμα, ο Λουτσιάνο Γκαλέτι, που με ανάρτησή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, γνωστοποίησε την επίσκεψή του στο Μουσείο του Ολυμπιακού, βγάζοντας φωτογραφίες στον υπερσύγχρονο χώρο που έχει δημιουργήσει η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επίσκεψη του Λουτσιάνο Γκαλέτι
Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επισκέφθηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και θυμήθηκε ένδοξες στιγμές του παρελθόντος! pic.twitter.com/nglSteNB5k
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 23, 2025
«Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επισκέφθηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και θυμήθηκε ένδοξες στιγμές του παρελθόντος!», ανέφερε η λεζάντα της σχετικής δημοσίευσης.
