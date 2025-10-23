Ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο σύγχρονα Μουσεία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ήδη πλήθος κόσμου το έχει επισκεφτεί, όπως και παλαίμαχοι αστέρες της ομάδας.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα, ο Λουτσιάνο Γκαλέτι, που με ανάρτησή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, γνωστοποίησε την επίσκεψή του στο Μουσείο του Ολυμπιακού, βγάζοντας φωτογραφίες στον υπερσύγχρονο χώρο που έχει δημιουργήσει η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επίσκεψη του Λουτσιάνο Γκαλέτι

Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επισκέφθηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού​ και θυμήθηκε ένδοξες στιγμές του παρελθόντος! pic.twitter.com/nglSteNB5k — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 23, 2025

«Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επισκέφθηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και θυμήθηκε ένδοξες στιγμές του παρελθόντος!», ανέφερε η λεζάντα της σχετικής δημοσίευσης.