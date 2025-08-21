Ολυμπιακός: Ο Τσόρι Ντομίνγκες επισκέφθηκε το νέο μουσείο κι έμεινε εντυπωσιασμένος (pic)
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Τσόρι Ντομίνγκες, επισκέφτηκε το νέο μουσείο του συλλόγου - Η ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ.
Πριν από λίγο καιρό η ΠΑΕ Ολυμπιακός άνοιξε τις πύλες τις για το νέο υπερσύγχρονο μουσείο του συλλόγου στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Μαζί με το πλήθος των οπαδών του νταμπλούχου Ελλάδας, μία πρώτη επίσκεψη έκανε και ο θρύλος της ομάδας, Τσόρι Ντομίνγκες.
Το νέο μουσείο του Ολυμπιακού λειτουργεί για το κοινό από τις 4 Αυγούστου και ήδη χιλιάδες υποστηρικτές της ομάδας του μεγάλου λιμανιού το έχουν επισκεφθεί, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων», Τσόρι Ντομίνγκες, που φωτογραφήθηκε με τον… εαυτό του, στις εικόνες με σπουδαίους ποδοσφαιριστές της ομάδας!
Το γεγονός μοιράστηκαν με μία φωτογραφία στα επίσημα social media τους οι ίδιοι οι Πειραιώτες, όπου έγραψαν: «Ο Θρύλος του Ολυμπιακού, Αλεχάντρο Τσόρι Ντομίνγκες επισκέφτηκε το νέο μουσείο της ομάδας μας»!
Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Τσόρι Ντομίνγκες
🔴⚪🇦🇷 Ο Θρύλος του Ολυμπιακού, Αλεχάντρο “Τσόρι” Ντομίνγκες επισκέφτηκε το νέο μουσείο της ομάδας μας!
Olympiacos Legend @Chori1708 visited our club’s new museum!#OlympiacosFC #Chori #Argentina #Museum pic.twitter.com/Nv9QnWhYeq
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 21, 2025
