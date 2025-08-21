sports betsson
Ολυμπιακός: Ο Τσόρι Ντομίνγκες επισκέφθηκε το νέο μουσείο κι έμεινε εντυπωσιασμένος (pic)
Ποδόσφαιρο 21 Αυγούστου 2025 | 20:30

Ολυμπιακός: Ο Τσόρι Ντομίνγκες επισκέφθηκε το νέο μουσείο κι έμεινε εντυπωσιασμένος (pic)

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Τσόρι Ντομίνγκες, επισκέφτηκε το νέο μουσείο του συλλόγου - Η ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Spotlight

Πριν από λίγο καιρό η ΠΑΕ Ολυμπιακός άνοιξε τις πύλες τις για το νέο υπερσύγχρονο μουσείο του συλλόγου στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μαζί με το πλήθος των οπαδών του νταμπλούχου Ελλάδας, μία πρώτη επίσκεψη έκανε και ο θρύλος της ομάδας, Τσόρι Ντομίνγκες.

Το νέο μουσείο του Ολυμπιακού λειτουργεί για το κοινό από τις 4 Αυγούστου και ήδη χιλιάδες υποστηρικτές της ομάδας του μεγάλου λιμανιού το έχουν επισκεφθεί, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων», Τσόρι Ντομίνγκες, που φωτογραφήθηκε με τον… εαυτό του, στις εικόνες με σπουδαίους ποδοσφαιριστές της ομάδας!

Το γεγονός μοιράστηκαν με μία φωτογραφία στα επίσημα social media τους οι ίδιοι οι Πειραιώτες, όπου έγραψαν: «Ο Θρύλος του Ολυμπιακού, Αλεχάντρο Τσόρι Ντομίνγκες επισκέφτηκε το νέο μουσείο της ομάδας μας»!

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Τσόρι Ντομίνγκες

Αθλητική Ροή
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
InShorts 21.08.25

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για βανδαλισμούς και κλοπές στο Γυμνάσιο Ιτέας
Ελλάδα 21.08.25

Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο Γυμνάσιο Ιτέας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες τους τελευταίους 3 μήνες προκάλεσαν φθορές 7 φορές στο σχολείο ενώ άλλες τρεις φορές έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του
Παρουσία Μητσοτάκη 21.08.25

Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας και μέχρι σήμερα γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς

Σύνταξη
Πυρκαγιές: Σοκαριστικά στοιχεία για την ΕΕ: 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη σε 7 μήνες
Πυρκαγιές 21.08.25

Σοκαριστικά στοιχεία για την ΕΕ: 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη σε 7 μήνες

Η Ισπανία, την οποία σαρώνουν πολλές πυρκαγιές στο δυτικό της τμήμα, έχοντας αφήσει πίσω τους τέσσερις νεκρούς, είναι μακράν η πλέον πληγείσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις φωτιές

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ
Europa League 21.08.25

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Σύνταξη
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Κόσμος 21.08.25

Έναρξη διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
