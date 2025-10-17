Η Σχολή Ρέντη επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού (pics)
Το νέο, εντυπωσιακό μουσείο του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν την Παρασκευή (17/10) οι μικροί ποδοσφαιριστές από τη Σχολή Ρέντη.
Οι μικροί ποδοσφαιριστές της Σχολής Ρέντη επισκέφτηκαν την Παρασκευή (17/10) το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού.
Οι «πιτσιρικάδες» της Σχολής ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στο Ρέντη επισκέφτηκαν το νέο Μουσείο του συλλόγου και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία της ομάδας και το ένδοξο παρελθόν της.
«Οι μικροί ποδοσφαιριστές από τη Σχολή Ρέντη είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και να γνωρίσουν από κοντά την ένδοξη ιστορία του Συλλόγου!», έγραψε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση και τις φωτογραφίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός από το Μουσείο:
Οι μικροί ποδοσφαιριστές από τη Σχολή Ρέντη είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και να γνωρίσουν από κοντά την ένδοξη ιστορία του Συλλόγου! 🔴⚪ pic.twitter.com/an9nWifRV4
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 17, 2025
