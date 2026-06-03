Χαρίτσης: Η ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων και ενότητα της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ

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«Δύσκολη αλλά αναγκαία πολιτικά» χαρακτήρισε την αποχώρηση από την Νέα Αριστερά ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και, πλέον, ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης, ενώ αναφερόμενος στην πολιτική του πορεία σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μπορώ να υπηρετήσω ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο; Έχει καλώς. Αν δεν μπορώ, μακάρι να πετύχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο και εγώ να κάνω λάθος – τότε θα πάω σπίτι μου»,

Για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στο κείμενο που συνυπογράφουν 150 στελέχη, βουλευτές, πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΕΑΡ, στο οποίο, «με έναν πολύ λιτό και λακωνικό τρόπο», εξηγείται ότι η πορεία που έχει χαράξει η Νέα Αριστερά βάσει των αποφάσεων των κομματικών οργάνων και βάσει της κατεύθυνσης που έχει δώσει η πλειοψηφία, είναι μεν σεβαστή αλλά «θεωρούμε ότι είναι μια πορεία αδιέξοδη».

Ο δεύτερος λόγος, σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι «βρισκόμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ ρευστή», σε μια περίοδο πολιτικών αλλά και κοινωνικών ανακατατάξεων που αντανακλώνται και στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στον χώρο της Αριστεράς και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και «θεωρούμε ευθύνη μας να δηλώσουμε και με αυτή μας την απόφαση παρόντες σε αυτές τις διεργασίες».

«Μας ενδιαφέρει πώς θα κυβερνηθεί αυτός ο τόπος, μας ενδιαφέρει να κυβερνηθεί από τη σκοπιά της Αριστεράς με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στο Action24, και επισήμανε ότι, από την πρώτη στιγμή από τη συγκρότηση της Νέας Αριστεράς, μέχρι και σήμερα, παραμένει συνεπής στη στάση του για ένα πολιτικό σχέδιο «συσπείρωσης, συγκλίσεων, ενότητας των δυνάμεων της Αριστεράς αλλά και ευρύτερων συγκλίσεων και συσπειρώσεων, για να μπορέσει να υπάρξει ένας πραγματικά αντιπαραθετικά πόλος στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Η επάνοδος Τσίπρα τάραξε και τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο»

«Η Βουλή είναι ένα πεδίο μάχης», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως όταν μιλάς για όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια περίοδο με σκάνδαλα, με έκρηξη του κόστους ζωής, με πολύ μεγάλες εκπτώσεις θεσμικές, με κρίση δημοκρατίας, με μια οικονομική πολιτική που οξύνει τις ανισότητες, «το να στερείς φωνές της Αριστεράς στη Βουλή δημιουργεί μια αντίφαση».

«Η ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων και ενότητα της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ», σύμφωνα με τον ίδιο, και σε αυτό το πλαίσιο «εμείς θα κινηθούμε στην κατεύθυνση να συμβάλουμε σε αυτήν την προσπάθεια». «Δεν είμαστε μόνοι μας, βλέπω – και αυτό με κάνει και λίγο αισιόδοξο – ότι υπάρχουν πολλοί και πολλές που κατανοούν ότι χρειάζονται ευρύτερες συσπειρώσεις και συγκλίσεις», προσθέτει.

Ερωτηθείς για το κόμμα «ΕΛΑΣ», ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου κόμματος δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και «τάραξε και τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο».

«Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε», επισημαίνει, σημειώνοντας ωστόσο ότι «από μόνο του δεν είναι ικανή συνθήκη για να οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή», ενώ τονίζει την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη προγραμματική σαφήνεια και ένα πολιτικό σχέδιο που θα οδηγεί στην πολιτική αλλαγή.

«Η αποχώρησή μας έγινε ακριβώς γιατί εμείς πιστεύουμε σε ένα πολιτικό σχέδιο ενότητας»

Για την προηγούμενη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Χαρίτσης απαντά «δεν το μετανιώνουμε», εξηγώντας ότι η αποχώρηση και η δημιουργία της Νέας Αριστεράς ήταν η απάντηση σε έναν πρωτοφανή ευτελισμό, ο οποίος αποδείχτηκε στην πορεία ότι οδηγούσε σε διάλυση έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο, μια ολόκληρη πολιτική παράταξη. «Επειδή δεν είμαστε παντός καιρού, υπηρετώντας το οποιοδήποτε σχέδιο απλώς και μόνο για να παραμένουμε στην πολιτική, αλλά αντίθετα είμαστε στην πολιτική για να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, η δική μου παραίτηση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς και η σημερινή μας αποχώρηση από το κόμμα θεωρώ ότι είναι μια πράξη συνεπής με τη μέχρι σήμερα στάση μας. Ακριβώς γιατί εμείς πιστεύουμε σε ένα πολιτικό σχέδιο ενότητας», επισημαίνει.

Με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει, την τελευταία τριετία υπήρξε συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε μια σειρά από ζητήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ και με τη συνεδριακή του απόφαση έχει επιλέξει αυτόνομη πορεία και το προηγούμενο διάστημα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζονταν για τη δεύτερη θέση, την ώρα που το επείγον για την κοινωνία ήταν η δημιουργία συγκλίσεων για να υπάρξει αντίπαλος πόλος απέναντι στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δυσχεραίνει την όποια δυνατότητα ευρύτερων συγκλίσεων. Παρόλα αυτά, ο κ. Χαρίτσης εξακολουθεί να πιστεύει πως αυτό που είχαν ψηφίσει και στη συνεδριακή απόφαση στο ιδρυτικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς, ότι οι «δυνάμεις της αριστερόστροφης σοσιαλδημοκρατίας, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία του Σάντσεθ, είναι δυνάμεις που πρέπει να συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια συγκλίσεων».

«Νομίζω ότι υπάρχουν διεργασίες, εξελίξεις και πρόσφορο έδαφος. Δεν υποτιμούμε τα βήματα που έχουν γίνει και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με λαϊκά στρώματα – αυτό που δεν έχουν καταφέρει και ούτε εμείς το καταφέραμε, γιατί θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, οι άλλες δυνάμεις της Αριστεράς», συνεχίζει και επισημαίνει ότι αυτό δεν αρκεί. «Χρειαζόμαστε βήματα παραπέρα, που προϋποθέτουν από όλους γενναιοδωρία και ανοικτό βλέμμα. Στις πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούμε προϋποθέτουν απ’ όλους βούληση για συνεργασία», καταλήγει, λέγοντας ότι αυτό θέλει ο κόσμος της Αριστεράς και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Σχετικά με την πρόταση του Χάρη Δούκα για συνεργασία ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ, απαντάει ότι «το πρώτο βήμα είναι η ενότητα της Αριστεράς και το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξουν συγκλίσεις στο χώρο της Αριστεράς». Κατά τον ίδιο, από εκεί και πέρα, αν μια πρόταση μπορεί να έχει προγραμματική βάση μπορεί να πέσει στο τραπέζι και να συζητηθεί.

Σχολιάζοντας την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, ο κ. Χαρίτσης λέει ότι κατ’ αρχάς ήταν ενήμερος για την απόφασή της, την οποία σέβεται απόλυτα, όπως και τους λόγους που η ίδια εξήγησε, προσθέτοντας πως τη θέση της στη Βουλή παίρνει ένα ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, ο Γιάννης Δραγασάκης, κάτι που έχει τη σημασία του και τη βαρύτητά του.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και σπίτι μου»

Για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, επισημαίνει ότι ήταν μια ομιλία σαφώς σε αριστερή κατεύθυνση. «Είπε πράγματα τα οποία κινούνται πολύ κοντά σε αυτά που κι εμείς έχουμε πει κατά καιρούς» συνεχίζει και προσθέτει: «Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και στο πολιτικό σχέδιο, αλλά είναι βέβαιο ότι ακουμπάνε στις αγωνίες πολύ κόσμου, το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα μένει να αποδειχθεί».

«Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας. Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Δεν πρέπει κανείς να δουλεύει με στόχο απλώς να υπερκεράσει κάποιους άλλους για να είναι δεύτερος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην πορεία της Νέας Αριστεράς από εδώ και πέρα, ο κ. Χαρίτσης σημειώνει πως «οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας έχουν επιλέξει έναν συγκεκριμένο δρόμο. Δεν ξέρω πού θα τους οδηγήσει. Εμείς διαφωνήσαμε με αυτή την πορεία γιατί θεωρούμε ότι είναι αδιέξοδη. Από εκεί και πέρα, εγώ ειλικρινά – και δεν είναι τυπικό – τους εύχομαι κάθε επιτυχία και εξακολουθώ να τους θεωρώ συντρόφους και συντρόφισσες μου».

Τέλος, στην ερώτηση αν έχει σκεφτεί να φύγει από την πολιτική, ο Αλέξης Χαρίτσης δηλώνει ότι προφανώς το έχει σκεφτεί και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό: «Έχω κάνει τη διαδρομή μου, έχω κάνει την προσπάθεια μου. Θεωρώ ότι είμαι εδώ για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν μπορεί να ευοδωθεί, αν δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε, προφανώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και σπίτι μου».