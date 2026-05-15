Προς διάσπαση η Νέα Αριστερά – Αποχωρεί η μειοψηφία Χαρίτση και μένει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα

Σε νέες περιπέτειες μπαίνει η Αριστερά και συγκεκριμένα το κόμμα της Νέας Αριστεράς με την μειοψηφία που τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών και της συμπόρευσης με ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό να συνεδριάζει πριν λίγες ημέρες με βασικό αντικείμενο το ρόλο της μέσα στο κόμμα και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Είναι το δεύτερο αναμενόμενο βήμα μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος ακριβώς γιατί υπήρχε μεγάλη αναντιστοιχία της βούλησης του προέδρου με τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος που τάχθηκαν όχι μόνο υπέρ της αυτονομίας της Νέας Αριστεράς, αλλά και ξεκάθαρα απέναντι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας μόνο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στη συζήτηση της μειοψηφίας μετείχαν διαδικτυακά περίπου 200 μέλη της Νέας Αριστεράς και από τα όσα ειπώθηκαν φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου μια νέα διάσπαση στο κόμμα που πρόεκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του κ. Τσίπρα και κυρίως λόγω της εκλογής Κασσελάκη στην ηγεσία.

Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν εντός του Ιουνίου και αφού προηγουμένως ο κ. Τσίπρας ανακοινώσει το δικό του κόμμα.

Πρακτικά οι όποιες αποφάσεις του Αλέξη Χαρίτση και άλλων βουλευτών όπως η Έφη Αχτσιόγλου, Θεανώ Φωτίου, Φερχάτ Οζγκιούρ, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερώπ Τζούφη και τριών ακόμη, θα ληφθούν με γνώμονα την μετακίνησή τους στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Από τη στιγμή μάλιστα που θα αποφασιστεί η αποχώρησή τους από το κόμμα αυτό θα σημάνει και το τέλος της ύπαρξης της Νέας Αριστεράς ως κοινοβουλευτικού κόμματος καθώς δεν θα διαθέτει τους 10 βουλευτές που απαιτούνται.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς και οι περισσότεροι από αυτούς και πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα, δεν θα παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες. Αν όχι όλοι, σίγουρα όμως ο κ. Χαρίτσης δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από βουλευτής κάτι που έχει ξεκαθαρίσει και σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Το επόμενο δεκαπενθήμερο θα είναι κρίσιμο για την ύπαρξη της Νέας Αριστεράς με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να προεδρεύει στο τελευταίο Πολιτικό Γραφείο ουσιαστικά μόνο με τα στελέχη της πλειοψηφίας.

Το νέο τοπίο που θα διαμορφωθεί σημαίνει ότι ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα πρέπει να κλειδώσει τη στρατηγική του στην επικράτηση σε ένα αμιγώς αριστερό ακροατήριο.

Η Αμαλίας πάντως απέναντι σε όλα αυτά ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν σήματα από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς στελέχη και πρώην συντρόφους του και παραπέμπουν στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού για ένα ευρύτερο κάλεσμα σε πρόσωπα και ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση για οποιασδήποτε μορφής κοινοβουλευτική έκφραση του νέου φορέα μέχρι τις κάλπες.