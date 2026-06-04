ΠΑΣΟΚ: Μετά τη «θλίψη και οργή» Μητσοτάκη για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας από τον Π. Μαρινάκη

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«Μετά τις επιστολές στις Βρυξέλλες για τις πολυεθνικές, τη ‘θλίψη’ και την ‘οργή’ για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τον πληθωρισμό.

Όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, «ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τα απανωτά ρεκόρ του πληθωρισμού στη χώρα μας στη μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Μόνο που δεν είναι δημόσιος σχολιαστής αλλά εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέλεξε στρατηγικά να αυξηθεί αυτή η εξάρτηση», τονίζει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέλεξε οι φορολογούμενοι να πληρώσουν 1,5 δισ. για τη σύγχρονη αντιρρυπαντική μονάδα της ΔΕΗ, την ‘Πτολεμαΐδα V’, που σήμερα μετατρέπουν σε μονάδα φυσικού αερίου».

«Όσο, δε, για το επιχείρημα του κ. Μαρινάκη για τη συσχέτιση πληθωρισμού – Ταμείου Ανάκαμψης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να συγχέει τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης με τους πόρους που έχουν περάσει πραγματικά στην οικονομία», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί πως «η είσπραξη πόρων από το Ταμείο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα χρήματα έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά και τροφοδοτούν τη ζήτηση. Η Ελλάδα, μάλιστα, βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την πραγματική αξιοποίηση των πόρων».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «αν ο υψηλός πληθωρισμός οφειλόταν κυρίως στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που ‘πέφτουν στην οικονομία’, τότε οι χώρες με μεγαλύτερη πραγματική απορρόφηση θα έπρεπε να εμφανίζουν και υψηλότερο πληθωρισμό», για να ξεκαθαρίσει πως «τέτοια συσχέτιση δεν υπάρχει».

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», σημειώνει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την ακρίβεια;

«Αν ήταν ‘ακρίβεια Μητσοτάκη’, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου τρία χρόνια και παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο στην Ελλάδα. Άρα ένα φαινόμενο το οποίο μετριέται μήνα με τον μήνα, κάποιους μήνες είμαστε πάνω, κάποιους μήνες είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, δεν μπορεί να είναι ‘φαινόμενο Μητσοτάκη’», υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση που δέχθηκε, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για τον πληθωρισμό και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο για «ακρίβεια Μητσοτάκη».

«Ο πληθωρισμός μας πράγματι είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωζώνη. Οι λόγοι, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο είναι τρεις. Επιγραμματικά: για να ξέρει ο κόσμος, το ενεργειακό μείγμα περιλαμβάνει πολύ περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεύτερον, η οικονομία μας είναι σε φάση σχετικά γρήγορης ανάπτυξης, ενώ η ευρωπαϊκή είναι σε αναιμική φάση ανάπτυξης. Και τρίτον, έχουμε μακράν το μεγαλύτερο σε όρους ΑΕΠ πρόγραμμα RRF στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι και backloaded, δηλαδή το 2026, με απλά λόγια, πέφτουν πολλά λεφτά στην αγορά από την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία ενισχύουν τη ζήτηση και τις πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.