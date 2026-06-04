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Ελλάδα στον ΟΗΕ: Προσηλωμένοι στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας
Διπλωματία 04 Ιουνίου 2026, 17:35

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Προσηλωμένοι στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας

Η Ελλάδα με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ σημειώνει ότι τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
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Την δική της απάντηση με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ έστειλε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, απαντώντας στην γραπτή δήλωση που υπέβαλε η «Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη», μια μη κυβερνητική οργάνωση με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς.

Στην ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας σημειώνεται ότι «η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, με πλήρη σεβασμό της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923. Ο κεντρικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι σαφής: να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί της μειονότητας θα απολαμβάνει εκπαίδευση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, η οποία θα του επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και ίσες ευκαιρίες για το μέλλον».

Τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα του Συντάγματος

Όπως επισημαίνεται «η μουσουλμανική μειονότητα, η οποία αναγνωρίζεται ως θρησκευτική μειονότητα βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, αριθμεί περισσότερους από 120.000 Έλληνες πολίτες. Τα μέλη της απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και ειδικές προστασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της κοινωνικής ζωής».

Σύμφωνα με την Ελλάδα η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής. Επισημαίνεται δε ότι «το ελληνικό κράτος χρηματοδοτεί πλήρως τα δημοτικά σχολεία της μειονότητας, καθώς και τα γυμνάσια στην Κομοτηνή και τη Ξάνθη και τα θρησκευτικά σχολεία (μαντράσες). Ταυτόχρονα, οι μαθητές είναι ελεύθεροι να φοιτούν σε δημόσια σχολεία, όπου είναι εγγεγραμμένος σημαντικός αριθμός μαθητών της μειονότητας. Μια ειδική πανεπιστημιακή ποσόστωση διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Τονίζεται δε ότι «προτεραιότητα δεν αποτελεί μόνο η πρόσβαση, αλλά και η ποιότητα. Η Ελλάδα διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικές δομές προάγουν ισχυρά μαθησιακά αποτελέσματα, αποτελεσματική κοινωνικοποίηση και ίσες ευκαιρίες».

Για τα μειονοτικά σχολεία που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους

Σε αυτό το πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι «η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολείων των μειονοτήτων εφαρμόζεται μόνο όταν δεν πληρούται ο ελάχιστος αριθμός μαθητών, προκειμένου να διατηρηθούν τα κατάλληλα μεγέθη τάξεων και τα πρότυπα διδασκαλίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το κράτος καλύπτει πλήρως τη μεταφορά προς το πλησιέστερο σχολείο. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται με ευελιξία, ιδίως σε απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές, όπου τα σχολεία μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και με λιγότερους μαθητές, προκειμένου να αποφευχθούν δυσκολίες».

Είναι σημαντικό να τονιστεί, σύμφωνα με την ρηματική διακοίνωση της Αθήνας ότι η πολιτική αυτή «δεν εισάγει διακρίσεις και συνάδει με την προσέγγιση που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον, τα σχολεία μειονοτήτων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί προσωρινά μπορούν να επαναλειτουργήσουν εάν αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών. Οι δημόσιες αρχές διασφαλίζουν επίσης ότι τα κτίρια αυτών των σχολείων συντηρούνται και προστατεύονται κατάλληλα».

Δεν υπάρχει πρόθεση διακρίσεων

Η ρηματική διακοίνωση αναφέρει ακόμα πως όσον αφορά ένα πρόσφατο περιστατικό τον Ιανουάριο του 2026 σε ένα μειονοτικό σχολείο που έχει προσωρινά αναστείλει τη λειτουργία του στο χωριό Αράτος, οι τοπικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν τυχαίου χαρακτήρα και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με διακρίσεις ή πρόθεση υποκίνησης μίσους.

Επισημαίνεται ακόμα, μεταξύ άλλων ότι «για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα Σχολικά Συμβούλια λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση σε τακτική βάση, καθώς και υπό μορφή έκτακτων πληρωμών. Δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να παρέχει στα Σχολικά Συμβούλια συμβουλευτικό ρόλο σε άλλα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα Σχολικά Συμβούλια δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν σχολικές αίθουσες ή γραφεία σε μόνιμη βάση, ούτε σε δημόσια σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων μειονοτήτων, ούτε σε ιδιωτικά σχολεία».

Επισημαίνεται ακόμα ότι «οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία της μειονότητας είναι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων με υψηλά προσόντα, μέλη της μειονότητας και δημόσιοι υπάλληλοι που επιλέγονται μέσω εθνικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας τόσο την ακαδημαϊκή αριστεία όσο και την πολιτισμική κατανόηση».

Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση

Τέλος η Αθήνα υπογραμμίζει ότι «συνολικά, η πολιτική της Ελλάδας καθοδηγείται από την ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες και την εκπαιδευτική αριστεία. Με τη συνεχή ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το κράτος επιδιώκει να εφοδιάσει τα νεαρά μέλη της μειονότητας με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κριτική σκέψη που είναι απαραίτητες για να ευημερήσουν στη σύγχρονη κοινωνία».

Και υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα παραμένει σταθερή σε αυτή τη δέσμευση, αναγνωρίζοντας ότι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση αποτελεί το πιο αποτελεσματικό θεμέλιο για την ανθεκτικότητα και την πλήρη υλοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων».

Δείτε τη ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας εδώ.

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Αν όλα τα SUV αποτελούσαν μια χώρα, θα ήταν μία από τις πέντε μεγαλύτερες πηγές εκπομπών CO₂ στον κόσμο - Τι προβλέπει το πλαίσιο «Αvoid - Shift - Improve»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»
On Field 04.06.26

Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»

Η αγγλική ιστοσελίδα Goal.com έκανε αφιέρωμα στον 23χρονο άσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, αναφέροντας πως τα «λιοντάρια» στηρίζουν πολλά πάνω του για κατάκτηση του Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»
40 δευτερόλεπτα 04.06.26

Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ - «Θέλετε την πλήρη ταινία;»

Ο Έλον Μασκ παρουσιάζει στο X το τρέιλερ της «Ιλιάδας» που δημιουργήθηκε με το Grok Imagine 1.5 και ρωτά: «Θέλετε την πλήρη ταινία;». Το Χόλιγουντ αναστενάζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
Από τη Ν. Ιωνία 04.06.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

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Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

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Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Αλλαγή σκηνικού 04.06.26

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
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Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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