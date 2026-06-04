Εξιτήριο στον 50χρονο καβοδέτη που τραυματίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης – Επικοινώνησε μαζί του ο Κικίλιας
Ο 50χρονος καβοδέτης τραυματίστηκε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Νήσος Ρόδος».
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Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης έλαβε ο 50χρονος καβοδέτης που τραυματίστηκε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Νήσος Ρόδος», λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά.
Το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκε ο καβοδέτης
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε θραύση πλευρικού κάβου του πλοίου κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης. Ο κάβος φέρεται να ενεπλάκη στο bow thruster, δηλαδή στον πλευρικό προωθητήρα της πλώρης, ο οποίος χρησιμοποιείται για τους ελιγμούς του πλοίου εντός λιμένα.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο εργαζόμενος υπέστη θλαστικό τραύμα στα κάτω άκρα, του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και αποχώρησε από το νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ έχει προγραμματιστεί επανεξέταση σε μία εβδομάδα.
Η επικοινωνία Κικίλια με τον καβοδέτη
Με τον 50χρονο καβοδέτη επικοινώνησε προσωπικά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του μετά τον τραυματισμό του, αλλά και για την πορεία της ανάρρωσής του.
Κατά την επικοινωνία τους, ο κ. Κικίλιας του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της υγείας των εργαζομένων στα λιμάνια και στις θαλάσσιες μεταφορές αποτελεί πάντα απόλυτη προτεραιότητα.
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