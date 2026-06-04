Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

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«Η κυβέρνηση αυτή δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, σε πολίτες στην πλατεία Σημηριώτη στη Νέα Ιωνία.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια, που αποδεικνύει το κόστος ζωής στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στο κόστος των ενοικίων, στην υγεία, στην παιδεία». Παράλληλα, τόνισε ότι είναι «ανέκδοτο» τα «περί θυμωμένου πρωθυπουργού με την ακρίβεια».

Δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Σε άλλο σημείο της -περίπου 20 λεπτών- ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον λαό να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ καθώς «έχει το βαθμό ελευθερίας να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που κερδοσκοπούν στην πλάτη σας».

«Να μην χαλάσουμε τον ύπνο του κ. Μητσοτάκη»

Όσον αφορά το «ποιος θα σηκώσει στις 03:00 το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου» που είχε αναφέρει πριν λίγο διάστημα ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «αυτό δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε τεράστιες προσωπικότητες της μεταπολίτευσης. Πόση ποια αλαζονεία από τον κ. Μητσοτάκη; Εγώ λέω κάτι απλό… να μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Να μην χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03:00, αλλά στις 15:00 αλλά να το σηκώσει και να πει στον λαό: ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ποντιστεί το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης;».

Συνέχισε λέγοντας πως «ας αφήσουμε τις 03:00 και να δούμε τις υπόλοιπες ώρες της μέρας. Συνομιλεί με την κοινωνία; Βλέπει τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας;». Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «κρίθηκαν: πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας και επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά δεκατρία χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργεί η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος».

«Αυτό τον αγώνα πρέπει να τον δώσουμε μαζί και ο καθένας ξεχωριστά. Βλέπετε τα παιχνίδια των μίντια. Δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας, συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις. Δεν μιλάμε για τα εθνικά μας όσο θα έπρεπε, δεν συζητάμε για τα νοσοκομεία μας όσο θα έπρεπε, δεν συζητάμε για τα σχολεία μας όσο θα έπρεπε. Για να δούμε τελικά ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος έχει όραμα για να πετύχει το πρόγραμμά του», επισήμανε, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις.

Πρόσθεσε πως «το δικό μας το πρόγραμμα το έφτιαξαν οι τοπικές κοινωνίες σε 13 περιφερειακά συνέδρια. Άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης, γιατροί, δικηγόροι, αγρότες, κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα. Ήμασταν κοντά τους τους προηγούμενους μήνες πριν το συνέδριό μας. Και ακούγαμε τις αγωνίες τους. Πώς θα πέσει το κόστος παραγωγής; Πώς θα έχουμε καλύτερα κέντρα υγείας; Πώς θα αντιμετωπίσουμε το νούμερο 1 εθνικό θέμα, που είναι το δημογραφικό; Καταρρέει δημογραφικά η Ελλάδα. Καταρρέουν οι γεννήσεις».

«Θα καταργήσουμε το άρθρο 86»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι «θα καταργήσουμε το άρθρο 86», μιλώντας για τις δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή

«Όλοι θα αντιμετωπίζονται από τη δικαιοσύνη όπως κάθε πολίτης. Η δικαιοσύνη και η ηγεσία της δεν θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά από ένα διευρυμένο σώμα, για να νιώθει ο πολίτης ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν έχει καμία εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και επιτέλους, η Αρχή Διαφάνειας θα είναι μια αρχή συνταγματικά κατοχυρωμένη, για να ελέγχει το πολιτικό χρήμα, αλλά και για να ελέγχει τους πάντες. Για να ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει στη χώρα μας και το ποιος στηρίζει ποιον στο παρασκήνιο», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε ότι «πώς μπορεί να εμπιστευτεί κάποιους που του λέγανε ότι θα σκίσουν το μνημόνιο με έναν νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού; Πώς να εμπιστευτεί κάποιους που του έλεγαν «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», και είχαμε χιλιάδες ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και ξεπούλημα δισεκατομμυρίων κόκκινων δανείων στα funds που εκβιάζουν ακόμη και σήμερα χιλιάδες δανειολήπτες; Πώς να εμπιστευτεί αυτούς που του είπαν “τελειώνουν τα μνημόνια και έρχεται μια καλύτερη ζωή”, αλλά η καλύτερη ζωή είναι η χειρότερη ακρίβεια που ζήσαμε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης; Πώς να εμπιστευτεί αυτούς που του είπαν ότι θα έχουμε καλύτερη υγεία, και τα βλέπετε καθημερινά στα νοσοκομεία μας ποια είναι η κατάσταση;»,

Καταληκτικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απευθύνοντας κάλεσμα προς την κοινωνία, τόνισε πως «μαζί μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα! Και θα τα αλλάξουμε όλα! Να ‘στε καλά. Καλή δύναμη! Μαζί για τη νίκη! Μαζί για την πολιτική αλλαγή, μαζί για μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες».