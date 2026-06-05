Πέντε πρόσωπα της Intellexa που δεν εξετάστηκαν ποτέ για τις υποκλοπές στο επίκεντρο της αίτησης ανάσυρσης

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Πέντε κρίσιμα πρόσωπα που συνδέονται με την Intellexa θέτουν στο επίκεντρο της υπόθεσης των υποκλοπών ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και ο συνήγορός του, Ζαχαρίας Κεσσές, με την αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας που κατέθεσαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Η αίτηση κατατέθηκε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο Ντίλιαν υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι εταιρείες του λειτούργησαν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα και ότι τη δυνατότητα χρήσης του διέθεταν αποκλειστικά κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν και τους μοναδικούς πελάτες τέτοιων κατασκοπευτικών λογισμικών.

Πέραν του ίδιου του Ντίλιαν και των τριών συγκατηγορουμένων του και καταδικασμένων πρωτοδίκως στη δίκη για το Predator -Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος- οι Κουκάκης και Κεσσές ζητούν να κληθούν να καταθέσουν οι Μερόμ Χαρπάζ, Εϊνάτ Σεμάνα, Δημήτριος Ξυπτέρας, Ιωάννης Τουμπής και Ιωάννης Μπόλιαρης.

«Η εξέταση των ανωτέρω προσώπων είναι αναγκαία αφενός για την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και αφετέρου για την προστασία της εθνικής ασφάλειας από τυχόν ανήκεστο βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί σε περίπτωση που ο Ταλ Ντίλιαν αληθώς ισχυρίζεται ότι το Predator χρησιμοποιήθηκε από κυβέρνηση ή μυστική υπηρεσία (ως τους μόνους πελάτες του) και η μυστική αυτή Υπηρεσία δεν ήταν η ΕΥΠ», σημειώνεται στην αίτηση.

Ο ρόλος των πέντε προσώπων

Ο Μερόμ Χαρπάζ, τεχνικό στέλεχος υψηλής εξειδίκευσης και στενός συνεργάτης του Ταλ Ντίλιαν, φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του ελληνικού γραφείου της Intellexa. Σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην εργαζομένου της εταιρείας, Παναγιώτη Κούτσιου, δεν συμμετείχε στη διοίκηση, αλλά ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία της ελληνικής παρουσίας της εταιρείας. Ο ίδιος μάρτυρας κατέθεσε ότι ο Χαρπάζ διέθετε ισραηλινό και βουλγαρικό διαβατήριο.

Κατά την κατάθεση της πρώην ιδιαιτέρας του Φέλιξ Μπίτζιου και πρώην εργαζόμενης της Krikel, Λίνας Κατσούδα, στη δίκη για τις υποκλοπές, ο Χαρπάζ παρουσιάστηκε ως το πρόσωπο που παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες και συμπλήρωνε τα έγγραφα για τις άδειες εξαγωγής του Predator από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προς τη Μαδαγασκάρη, την Ουκρανία και το Σουδάν.

Η ισραηλινής καταγωγής Εϊνάτ Σεμάνα κατείχε υψηλές θέσεις σε εταιρείες συμφερόντων του Ντίλιαν και φέρεται να διαδραμάτισε διαχειριστικό ρόλο στην ίδρυση της Intellexa στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την κατάθεση του λογιστή Ηλία Κυριακίδη, η ίδια και η Σάρα Χάμου τον επισκέφθηκαν, κατόπιν υπόδειξης του Φέλιξ Μπίτζιου, με σκοπό την ίδρυση εταιρειών στην Ελλάδα.

Τα άλλα τρία πρόσωπα συνδέονται με την απομάκρυνση του εξοπλισμού της Intellexa από τις εγκαταστάσεις της Hostmein, εταιρείας που παρείχε υπηρεσίες συνεγκατάστασης εξοπλισμού (colocation) και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών διακόπηκε αιφνιδίως στις 16 Δεκεμβρίου 2021, την ημέρα που δημοσιοποιήθηκαν, μετά τις εκθέσεις του Citizen Lab και της Meta, οι πρώτες αναφορές που συνέδεαν τις Intellexa και Cytrox με το Predator.

Όπως αναφέρει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προσωπικό της Intellexa προσήλθε χωρίς προειδοποίηση στο κέντρο δεδομένων της Hostmein και απομάκρυνε όλο τον εξοπλισμό της εταιρείας. Σύμφωνα με τη Hostmein, η Intellexa υποστήριξε ότι θα μετέφερε προσωρινά τον εξοπλισμό στα γραφεία της για συντήρηση, καθώς επρόκειτο για «demo lab», με πρόθεση να τον επανατοποθετήσει σύντομα. Ωστόσο, ο εξοπλισμός δεν επέστρεψε ποτέ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στην απομάκρυνση του εξοπλισμού συμμετείχαν οι Δημήτριος Ξυπτέρας, Ιωάννης Τουμπής και Ιωάννης Μπόλιαρης. Ο Δημήτρης Ξυπτέρας, ελληνοκύπριος στην καταγωγή, φέρεται να ακολούθησε τον Ταλ Ντίλιαν από την Κύπρο στην Ελλάδα και να αποτελούσε το βασικό σημείο επαφής με τη Hostmein.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις δέκα ημέρες πριν από την απομάκρυνση των servers, η Intellexa συζητούσε με τη Hostmein την επέκταση του χώρου που μίσθωνε για τη φιλοξενία του εξοπλισμού της. Από την αλληλογραφία μεταξύ των δύο πλευρών προκύπτει, μάλιστα, ότι η απομάκρυνση έγινε με τέτοια βιασύνη ώστε υπάλληλοι της Intellexa πήραν κατά λάθος και υλικό που ανήκε στη Hostmein.

Ο Ιωάννης Μπόλιαρης συγκαταλεγόταν στους πρώτους εργαζομένους της Intellexa στην Ελλάδα, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο Δημήτριος Ξυπτέρας είχαν αναγνωριστεί από τον Παναγιώτη Κούτσιο κατά την κατάθεσή του στη δίκη για το Predator. Ο Ιωάννης Τουμπής, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, είχε τον ρόλο του υπευθύνου πληροφορικής της εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται στην αίτηση, στοιχεία και πληροφορίες για τα πέντε αυτά πρόσωπα περιλαμβάνονταν στη δικογραφία που διαβιβάστηκε μετά από απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και στη συνέχεια αρχειοθετήθηκε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Παρά ταύτα, κανένα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχει μέχρι σήμερα κληθεί να καταθέσει ή να εξεταστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών.