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Δήμος Χερσονήσου: Ο νέος προσήνεμος μόλος στο επίκεντρο
Αυτοδιοίκηση 05 Ιουνίου 2026, 11:33

Δήμος Χερσονήσου: Ο νέος προσήνεμος μόλος στο επίκεντρο

Ενισχυμένη αναπτυξιακή προοπτική αποκτά η Χερσόνησος με το νέο προσήνεμο μόλο, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή σε ανακοίνωση της.

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«Ένα «νησί–πολυχώρο», με ουσιώδεις αναπτυξιακές προοπτικές, έρχεται να δημιουργήσει στην καρδιά του Λιμένα Χερσονήσου ο νέος προσήνεμος μόλος, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε φάση μελετητικής ωριμότητας» τονίζει σε σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Χερσονήσου και προσθέτει:

«Η σημερινή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με την ομάδα των μελετητών επιβεβαίωσε τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου και τη δυναμική που αναμένεται να προσδώσει στην περιοχή».

Η ανακοίνωση του δήμου μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «σύμφωνα με τους μελετητές, ο νέος μόλος διαμορφώνει έναν σύγχρονο πολυχώρο τριών ζωνών, που συνδυάζει λειτουργίες μαρίνας, αναψυχής, πολιτισμού και διοίκησης. Η μελέτη προβλέπει πλήρως προσβάσιμους χώρους, αξιοποίηση των δωμάτων, αμφιθεατρικές διαμορφώσεις, χώρους αναψυχής, τουριστικά γραφεία, καφέ, μίνι μάρκετ, καθώς και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των σκαφών και των επισκεπτών.

Όπως τόνισαν, στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς για τον Λιμένα Χερσονήσου, που θα λειτουργεί ως πύλη υποδοχής, χώρος περιπάτου και αναψυχής, αλλά και ως οργανωμένη εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών για τους χρήστες της μαρίνας».

«Ενισχύει την τοπική οικονομία»

«Ο νέος προσήνεμος μόλος δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή τομή για τον Λιμένα Χερσονήσου και για ολόκληρη την περιοχή» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει σύμφωνα με όσα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση:

«Δημιουργεί έναν σύγχρονο, πολυλειτουργικό χώρο που αναβαθμίζει την εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύει την τοπική οικονομία και επαναπροσδιορίζει τη σχέση της πόλης με το θαλάσσιο μέτωπο. Με σοβαρότητα, συνεργασία και επιμονή, προχωρούμε σε ένα έργο που θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο μέλλον του τόπου μας».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.hersonisos.gr/hersonisos/photo-gallery/photo-gallery.html

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