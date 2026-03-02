Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.
«Στον αύλειο χώρο του Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Χερσονήσου σημειώθηκαν φθορές από άγνωστους δράστες, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές σε αποθηκευτικό οικίσκο, σε φωτιστικά στοιχεία, σε αστικό εξοπλισμό και σε δημοτικά οχήματα. Οι υπηρεσίες του Δήμου κατέγραψαν άμεσα το περιστατικό και προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης». Τα παραπάνω καταγέλλει σε ανακοίνωση του ο δήμος Χερσονήσου και προσθέτει:
«Τέτοιες ενέργειες δεν τιμούν κανέναν και προσβάλλουν έναν χώρο που εξυπηρετεί καθημερινά τη νεολαία, τους συλλόγους και τους δημότες. Η υποβάθμιση δημοτικών εγκαταστάσεων, αποτελεί πράξη ασέβειας προς το κοινό συμφέρον και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
Ο Δήμος Χερσονήσου καταγγέλλει απερίφραστα το περιστατικό και δηλώνει ότι θα συνεχίσει με συνέπεια τις παρεμβάσεις του για την προστασία των δημοτικών υποδομών. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ θα ενισχυθούν τα μέτρα επιτήρησης στους χώρους άθλησης και αναψυχής, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες συμπεριφορές στο μέλλον».
«Αποφασιστικοί στην προστασία των δημοτικών εγκαταστάσεων»
«Ο δημόσιος χώρος είναι κοινό κτήμα και οφείλουμε όλοι να τον σεβόμαστε» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:
«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας. Θα είμαστε σταθεροί και αποφασιστικοί στην προστασία των δημοτικών εγκαταστάσεων και απέναντι σε κάθε συμπεριφορά που στρέφεται κατά του τόπου μας».
