Αποκαθίσταται το Παλαιό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης
Επίσκεψη του Δημάρχου Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα στο έργο επισκευής του κτιρίου του Παλαιού Λιμεναρχείου.
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Στην τελική ευθεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, οδηγούνται οι εργασίες επισκευής του Παλαιού Λιμεναρχείου, στην πλατεία Σαπφούς, όπου πραγματοποίησε αυτοψία το πρωί της Παρασκευής, 29 Μαΐου, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, Νίκου Γιαννάκα, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, Μανώλη Ευσταθίου και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στο πλαίσιο του έργου όπως επισημαίνει ο Δήμος Μυτιλήνης, που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες επισκευής και αναβάθμισης εσωτερικά και εξωτερικά του ιστορικού κτιρίου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί το ισόγειο ως Κέντρο Πληροφόρησης και Γραφείο Τουρισμού του Δήμου, ενώ ο όροφος θα λειτουργεί ως χώρος εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.
Ένα ιστορικό κτίριο του Δήμου Μυτιλήνης αναμένεται σύντομα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το νησί.
*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Μυτιλήνης
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