Προς αποκατάσταση εμβληματικό κτίριο στην Κέρκυρα

Το ιστορικό δημοτικό θέατρο «Φοίνικας» στην Κέρκυρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ανανεωμένο το κοινό μετά την δρομολογούμενη αποκατάσταση του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου «Φοίνικας», μετά και την πρόσφατη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης.

Πρόκειται, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για το πρώτο στάδιο ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας, προϋπολογισμού 702.121 ευρώ, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για τη δημοπράτηση στη συνέχεια και υλοποίηση του δεύτερου υποέργου της αποκατάστασης. Η συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση των μελετών ορίζεται σε έντεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων τεχνικών μελετών — αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών και λοιπών ειδικών μελετών — με στόχο την πλήρη αναγέννηση του ιστορικού θεάτρου, ώστε να λειτουργήσει ξανά ως ένα σύγχρονο και ασφαλές πολιτιστικό κύτταρο, ικανό να υποστηρίξει την πυκνή καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Κέρκυρα.

Επισημαίνεται, από την δημοτική Αρχή Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ότι το έργο της συνολικής αποκατάστασης του θεάτρου εντάχθηκε εκ νέου στο πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021–2027» (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων), με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, τον Απρίλιο του 2025, με συνολικό προϋπολογισμό 7.891.437 ευρώ, και δικαιούχο τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων