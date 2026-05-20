Έρχονται εξελίξεις με Αταμάν στον Παναθηναϊκό

Παρελθόν θα αποτελέσει σύντομα, όπως όλα δείχνουν, από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ο Εργκίν Αταμάν.

Το κλίμα βάρυνε πάρα πολύ για τον Τούρκο τεχνικό μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στα play offs της Euroleague και πλέον πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως έχει παρθεί η απόφαση από τη διοίκηση των «πράσινων» να μην είναι αυτός που θα κλείσει τη φετινή σεζόν στον πάγκο της ομάδας και την προσπάθειά της να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Βεβαίως, το… διαζύγιο των δύο πλευρών δεν θα είναι τόσο απλή υπόθεση. Ο Αταμάν δεσμεύεται με συμβόλαιο ενός ακόμη έτους με τον Παναθηναϊκό και δεν πρόκειται να παραιτηθεί από αυτό. Συνεπώς, αν θέλει το «τριφύλλι» να διώξει τον έμπειρο προπονητή από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, θα υποχρεωθεί να του καταβάλλει μια υπέρογκη αποζημίωση. Εκτός και αν υπάρξει κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.